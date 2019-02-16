影／8警犬轉職「檢疫犬」 將投入檢疫工作

2019-02-16 11:35 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 鄭超文 ╱即時報導



農委會昨天確認，越南肉製品檢出非洲豬瘟病毒，防檢局宣布越南旅客的手提行李必須經過入境防疫x光機檢查，也讓檢疫勤務更加繁重，為了避免有漏網之魚，警政署保三總隊將８隻緝毒犬轉換訓練成為防疫犬，未來將有保三的檢疫犬加入國境檢疫行列。

由於將來需要檢查的疫區國家有可能增加，檢疫工作需要更多的人力與物力，內政部要求保三總隊遴選8隻現役警犬分兩梯次進行檢疫犬轉換訓練，目標1個月內先訓練完成2隻檢疫犬，3個月內完成其餘6隻訓練，第一批完成培訓的2隻拉布拉多檢疫犬Funky及Coach上午前往桃園機場實習，內政部長徐國勇親自至機場了解執勤狀況。

內政部長徐國勇視察後表示，警方在訓練犬隻時原本用於防爆、緝毒，但因為防止非洲豬瘟已經成為國安問題，所以警察也承擔檢疫工作，雖然增加警察的負擔，但他要向警察表達非常的感謝與不捨，為了國家的安全，請警察能諒解，防止非洲豬瘟絕對不是在作秀，而且要執行到位。

徐國勇也肯定目前的防疫措施，行政院緊急採購的18台Ｘ光機器，要求航警局長陳檡文與同仁在最短時間內完成X光機架設並上線，讓防疫更精準。

對於緝毒犬轉換成檢疫犬，在嗅覺敏感性是否會降低？徐國勇說，當轉換時，就要專心於肉品的訓練，犬隻以後若有需要，可以再經過轉換訓練，轉回緝毒犬，時間約為一個月。為了強化犬隻訓練，警政署也會寬列保三總隊的預算，同時感謝保三總隊人員，放棄在農曆過年休假，為國境防疫而努力。

保三第二大隊警犬隊長閻玉輝說，緝毒犬要訓練為檢疫犬並非不可能，但要經過轉化，包括以往訓練犬隻時要求對毒品要有反應，如今必須改為沒有反應，僅對肉品有反應，的確考驗犬隻的能力。在訓練的過程中，要採取「次數多，但不宜長」的策略，犬隻只要對肉品有反應則立即結束訓練，讓犬隻都能保持高度、機動靈敏的狀態。