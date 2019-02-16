親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豬瘟防疫總動員
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

想到就腳軟！山東狂人養10億隻蟑螂吃廚餘 還設超難關卡「防越獄」

影／8警犬轉職「檢疫犬」　將投入檢疫工作

2019-02-16 11:35聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

農委會昨天確認，越南肉製品檢出非洲豬瘟病毒，防檢局宣布越南旅客的手提行李必須經過入境防疫x光機檢查，也讓檢疫勤務更加繁重，為了避免有漏網之魚，警政署保三總隊將８隻緝毒犬轉換訓練成為防疫犬，未來將有保三的檢疫犬加入國境檢疫行列。

由於將來需要檢查的疫區國家有可能增加，檢疫工作需要更多的人力與物力，內政部要求保三總隊遴選8隻現役警犬分兩梯次進行檢疫犬轉換訓練，目標1個月內先訓練完成2隻檢疫犬，3個月內完成其餘6隻訓練，第一批完成培訓的2隻拉布拉多檢疫犬Funky及Coach上午前往桃園機場實習，內政部長徐國勇親自至機場了解執勤狀況。

內政部長徐國勇視察後表示，警方在訓練犬隻時原本用於防爆、緝毒，但因為防止非洲豬瘟已經成為國安問題，所以警察也承擔檢疫工作，雖然增加警察的負擔，但他要向警察表達非常的感謝與不捨，為了國家的安全，請警察能諒解，防止非洲豬瘟絕對不是在作秀，而且要執行到位。

徐國勇也肯定目前的防疫措施，行政院緊急採購的18台Ｘ光機器，要求航警局長陳檡文與同仁在最短時間內完成X光機架設並上線，讓防疫更精準。

對於緝毒犬轉換成檢疫犬，在嗅覺敏感性是否會降低？徐國勇說，當轉換時，就要專心於肉品的訓練，犬隻以後若有需要，可以再經過轉換訓練，轉回緝毒犬，時間約為一個月。為了強化犬隻訓練，警政署也會寬列保三總隊的預算，同時感謝保三總隊人員，放棄在農曆過年休假，為國境防疫而努力。

保三第二大隊警犬隊長閻玉輝說，緝毒犬要訓練為檢疫犬並非不可能，但要經過轉化，包括以往訓練犬隻時要求對毒品要有反應，如今必須改為沒有反應，僅對肉品有反應，的確考驗犬隻的能力。在訓練的過程中，要採取「次數多，但不宜長」的策略，犬隻只要對肉品有反應則立即結束訓練，讓犬隻都能保持高度、機動靈敏的狀態。

未來８隻警犬將分配到何處？保三總隊表示，會依照警政署的勤務安排需求，分配到各國境機場或港口執勤，共同守護國人健康及國境安全。

警政署保三總隊訓練的６隻檢疫犬上午到桃園機場實習，第一批完成培訓的2隻拉布拉多檢...
警政署保三總隊訓練的６隻檢疫犬上午到桃園機場實習，第一批完成培訓的2隻拉布拉多檢疫犬Funky及Coach現場展示訓練成果。記者鄭超文／攝影
分享
警政署保三總隊訓練的６隻檢疫犬上午到桃園機場實習，實習後警犬隊與航警局長陳檡文（...
警政署保三總隊訓練的６隻檢疫犬上午到桃園機場實習，實習後警犬隊與航警局長陳檡文（後排左起）、移民署長邱豐光、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽及保三大隊長楊適瑜合影。記者鄭超文／攝影
分享
警政署保三總隊訓練的６隻檢疫犬上午到桃園機場實習，第一批完成培訓的2隻拉布拉多檢...
警政署保三總隊訓練的６隻檢疫犬上午到桃園機場實習，第一批完成培訓的2隻拉布拉多檢疫犬Funky及Coach現場展示訓練成果。記者鄭超文／攝影
分享

非洲豬瘟警察徐國勇
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

46萬顆毒蛋已下肚 123萬顆致癌藥下架

2019-02-16 00:04

北部、東北部 今高溫驟降7度

2019-02-16 00:04

春節大紅包今天最後開獎 誕生22名百萬富翁

2019-02-15 22:23

夢幻滑梯 鳥巢鞦韆 還我特色童年

2019-02-16 09:14

7.5萬顆芬普尼蛋早吃下肚 防檢局坦言作業時間過長

2019-02-16 11:15

東北季風增強 北台灣今高溫不到20度

2019-02-16 10:50

特色公園 下一步拚體適能

2019-02-16 09:14

下周西北太平洋恐有颱風生成 吳德榮：不影響台灣

2019-02-16 08:00

吳德榮：未來一周有熱擾動發展跡象 若成颱不必太驚訝

2019-02-16 07:43

健康你我他／跟著媽祖走 練出精氣神

2019-02-15 23:56

生物相似藥時代來臨 穩定性堪憂

2019-02-15 23:54

兒童免費健檢 救了男嬰一命

2019-02-15 23:48

科普好健康／善用AI人工智慧 讓醫師專注「看」病

2019-02-15 23:47

台北101燈光新圖騰 元宵限定一連5天點亮台北夜空

2019-02-15 23:16

彰化順弘牧場雞蛋芬普尼超標 將罰6萬元

2019-02-15 23:13

花蓮晚間規模5地震 新北提前預警未傳災情

2019-02-15 22:29

22點8分花蓮規模5.0地震 最大震度4級

2019-02-15 22:21

國內最狂電梯面板 95個樓層按到手軟

2019-02-15 21:44

彰化順弘牧場驗出芬普尼蛋 4.6萬台斤流入雙北

2019-02-15 21:09

法蘭克福機場快速通關 恢復國旗及Taiwan

2019-02-15 20:50

降血壓藥再染致癌原料藥 國內3款藥下架123萬顆

2019-02-15 20:31

麥當勞再傳「綠薯條」 餐廳表示沒毒能吃但可更換

2019-02-15 20:19

台中建經大師講座 邀林淵源談「創意開始的地方」

2019-02-15 19:51

情人節藏愛情密碼 內政部：2986對結婚10年新高

2019-02-15 19:20

今年最大滿月剛好元宵節 南瀛天文館辦路邊賞月

2019-02-15 19:07

談新時代惡托邦 中國作家：現實比小說更荒誕

2019-02-15 19:04

懶人專屬「喝冰水減肥法」三個剷肉妙招

2019-02-15 18:52

宜蘭南澳鄉地震 芮氏規模3

2019-02-15 17:12

前年1天近百件事故 高公局籲228連假勿疲勞駕駛

2019-02-15 17:12

黃春明：台灣富足美好 傳統女性撐起一片天

2019-02-15 17:08

適量飲酒有益心血管疾病？ 國健署：過時的觀念

2019-02-15 16:41

爭鮮回饋忠實顧客發黑卡 遭酸「史上最沒用」

2019-02-15 16:40

影／圖畫書動起來！孩子演活角色 親子互動大秀創意

2019-02-15 16:14

枯水期降雨偏少 新竹地區「水情稍緊」燈號調為綠燈 

2019-02-15 15:32

當長照成了主婦負擔：我照顧公婆，誰照顧我爸媽？

2019-02-15 14:59

屠檢獸醫大缺工 肉品安全有隱憂

2019-02-15 14:29

屠檢獸醫長期缺工 學者：提高薪資、導入公費

2019-02-15 14:26

環境差、壓力大… 屠檢獸醫流動率高

2019-02-15 14:22

刮刮樂這樣玩立刻中5千 他驚呼「最狂刮法」

2019-02-15 14:15
看更多

熱門文章

降血壓藥再染致癌原料藥 國內3款藥下架123萬顆

2019-02-15 20:31

來自越南的肉品 首度驗出非洲豬瘟病毒核酸

2019-02-15 18:28

彰化順弘牧場驗出芬普尼蛋 4.6萬台斤流入雙北

2019-02-15 21:09

連署請命開放漁港垂釣 釣友不排除上凱道

2019-02-15 11:43

年薪80萬元多嗎？ 護理師揭露「血汗日常」引論戰

2019-02-15 16:18

砸10萬買200張刮刮樂慘賠3.4萬 勸世文讓網友醒了

2019-02-15 13:07

小三兒花光500元餐費買玩具 單親媽氣哭要他「當場摔爛」

2019-02-15 14:57

啥米！想靠燕麥減肥 營養師：可能越吃越重

2019-02-15 13:12

法蘭克福機場快速通關 恢復國旗及Taiwan

2019-02-15 20:50

46萬顆毒蛋已下肚 123萬顆致癌藥下架

2019-02-16 00:04

女友搭上小老闆！月薪5萬綠帽男想離職 網勸：別走

2019-02-15 16:30

2019日本賞櫻預測出爐！3月18日東京搶先開

2019-02-15 13:04

把握今日好天氣 明日北部、東半部高溫驟降7度有雨

2019-02-15 12:11

國內最狂電梯面板 95個樓層按到手軟

2019-02-15 21:44

商港違規垂釣罰金低 去年開單逾6千件史上最高

2019-02-15 11:46

爭鮮回饋忠實顧客發黑卡 遭酸「史上最沒用」

2019-02-15 16:40

22點8分花蓮規模5.0地震 最大震度4級

2019-02-15 22:21

越南豬肉首度遭檢出非洲豬瘟 越南旅客全面X光檢查

2019-02-15 19:52

刮刮樂這樣玩立刻中5千 他驚呼「最狂刮法」

2019-02-15 14:15

適量飲酒有益心血管疾病？ 國健署：過時的觀念

2019-02-15 16:41

吳德榮：未來一周有熱擾動發展跡象 若成颱不必太驚訝

2019-02-16 07:43

驚！越南豬肉產品 首度驗出非洲豬瘟

2019-02-15 18:18

北部、東北部 今高溫驟降7度

2019-02-16 00:04

只有3天！亞太電信推196元限時快閃「雙飽」方案

2019-02-15 15:50

當長照成了主婦負擔：我照顧公婆，誰照顧我爸媽？

2019-02-15 14:59

麥當勞再傳「綠薯條」 餐廳表示沒毒能吃但可更換

2019-02-15 20:19

春節大紅包今天最後開獎 誕生22名百萬富翁

2019-02-15 22:23

今日星座運勢／巨蟹適合與朋友談心 事業衝勁十足

2019-02-16 00:00

影／獅子被拔爪 只為陪遊客玩！動保團體氣炸

2019-02-15 12:03

懶人專屬「喝冰水減肥法」三個剷肉妙招

2019-02-15 18:52

花蓮晚間規模5地震 新北提前預警未傳災情

2019-02-15 22:29

李晶晶分享名媛穿搭 就連香氛都「紫」愛這一款

2019-02-15 12:38

TIFFANY小藍盒再進化！ 夢幻真愛婚戒閃亮又時尚

2019-02-15 16:03

上班族4成4想當網紅 期待百萬年收

2019-02-15 12:46

100萬株鬱金香＋風車！「鬱金香節」讓人1秒到荷蘭

2019-02-15 17:52

朴敏英手指愛心很圈粉 情人節不要閃 送她這個就夠

2019-02-15 15:51

李聖經秀驚人長腿、Twins合體 網美照拍不停

2019-02-15 15:56

年後消脂甩油膩 中醫博士教走路按摩肚子

2019-02-15 14:03

彰化順弘牧場雞蛋芬普尼超標 將罰6萬元

2019-02-15 23:13

高鐵飯店聯票限時促銷 車票7折、長榮飯店最低3折

2019-02-15 14:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top