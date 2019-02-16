7.5萬顆芬普尼蛋早吃下肚 防檢局坦言作業時間過長

2019-02-16 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



國內又見芬普尼雞蛋，彰化縣「順弘牧場」產出的7.5萬顆殘留量超標蛋品最高超標六倍，且已全數讓國人吃下肚。農委會防檢局坦言，本次事件從採樣到檢驗報告出爐時間過長，致使問題蛋品持續流通販售，未來會將這段時間縮短至5到7天。

衛福部食藥署昨日公布，上月25日農政單位於彰化縣「順弘牧場」驗的3件雞蛋，芬普尼分別超過容許值0.01ppm的3倍、4倍與6倍，衛政單位雖清點現場136.5箱、共2730台斤雞蛋，並全數回收，但「順弘牧場」上月27日將374箱、共計7.5萬顆的芬普尼超標雞蛋又販售給台北市一中盤商，中盤商除了自行販售，還出貨新北市另兩家蛋行，而蛋品又往下賣給早餐店與散戶，全數售罄。

過去國內針對禽蛋的芬普尼殘留容許標準比照歐盟為0.005ppm，這個數值是檢驗方法的極限值、相當於不得檢出，但因為國內農民可合法使用0.3%的芬普尼農藥於水稻、玉米等作物，有可能導致養雞場使用合法飼料卻因為飼料有微量殘留而使蛋品檢出不合格，因此去年六月衛福部食藥署公告拉高殘留容許標準為0.01ppm。

農委會防檢局局長馮海東表示，本次問題蛋品超標3倍至6倍，從劑量研判應是「順弘牧場」違規使用芬普尼作為蛋雞身上的寄生蟲殺蟲劑，才導致高劑量殘留。日後會將「順弘牧場」列為高風險名單，加強抽查。

馮海東也坦言，本次事件從採樣到檢驗報告出爐時間過長，食藥署3天前才收到農委會通知並啟動下架作業，致使問題蛋品持續流通販售遭民怨，未來會將這段時間縮短至5到7天。

衛福部食藥署北區管理中心副主任鄭維智說，衛政單位負責市場稽查，去年度抽驗市面502件蛋品的芬普尼殘留容許量，全數合格，請民眾不用擔心。