親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豬瘟防疫總動員
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

想到就腳軟！山東狂人養10億隻蟑螂吃廚餘 還設超難關卡「防越獄」

記者悄悄話╱懷孕女法官照樣判死刑 「下周生小孩去」

7.5萬顆芬普尼蛋早吃下肚 防檢局坦言作業時間過長

2019-02-16 11:15聯合報 記者羅真╱即時報導

國內又見芬普尼雞蛋，彰化縣「順弘牧場」產出的7.5萬顆殘留量超標蛋品最高超標六倍，且已全數讓國人吃下肚。農委會防檢局坦言，本次事件從採樣到檢驗報告出爐時間過長，致使問題蛋品持續流通販售，未來會將這段時間縮短至5到7天。

衛福部食藥署昨日公布，上月25日農政單位於彰化縣「順弘牧場」驗的3件雞蛋，芬普尼分別超過容許值0.01ppm的3倍、4倍與6倍，衛政單位雖清點現場136.5箱、共2730台斤雞蛋，並全數回收，但「順弘牧場」上月27日將374箱、共計7.5萬顆的芬普尼超標雞蛋又販售給台北市一中盤商，中盤商除了自行販售，還出貨新北市另兩家蛋行，而蛋品又往下賣給早餐店與散戶，全數售罄。

過去國內針對禽蛋的芬普尼殘留容許標準比照歐盟為0.005ppm，這個數值是檢驗方法的極限值、相當於不得檢出，但因為國內農民可合法使用0.3%的芬普尼農藥於水稻、玉米等作物，有可能導致養雞場使用合法飼料卻因為飼料有微量殘留而使蛋品檢出不合格，因此去年六月衛福部食藥署公告拉高殘留容許標準為0.01ppm。

農委會防檢局局長馮海東表示，本次問題蛋品超標3倍至6倍，從劑量研判應是「順弘牧場」違規使用芬普尼作為蛋雞身上的寄生蟲殺蟲劑，才導致高劑量殘留。日後會將「順弘牧場」列為高風險名單，加強抽查。

馮海東也坦言，本次事件從採樣到檢驗報告出爐時間過長，食藥署3天前才收到農委會通知並啟動下架作業，致使問題蛋品持續流通販售遭民怨，未來會將這段時間縮短至5到7天。

衛福部食藥署北區管理中心副主任鄭維智說，衛政單位負責市場稽查，去年度抽驗市面502件蛋品的芬普尼殘留容許量，全數合格，請民眾不用擔心。

林口長庚醫院毒物科主任顏宗海指出，芬普尼（fipronil）是一種農藥與殺蟲劑，會造成昆蟲大腦的神經毒性，世界衛生組織將之急毒性列為中等毒性，美國環保署列為C級致癌物，動物實驗證實會影響肝腎功能、增加如甲狀腺腫瘤的發生風險，但在人體身上尚無致癌證據。

衛福部食藥署昨日公布上月25日農政單位於彰化縣「順弘牧場」驗的3件雞蛋，芬普尼分...
衛福部食藥署昨日公布上月25日農政單位於彰化縣「順弘牧場」驗的3件雞蛋，芬普尼分別超過容許值0.01ppm的3倍、4倍與6倍。示意圖與新聞無關。聯合報系資料照／記者高彬原攝影
分享

芬普尼牧場雞蛋
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

46萬顆毒蛋已下肚 123萬顆致癌藥下架

2019-02-16 00:04

北部、東北部 今高溫驟降7度

2019-02-16 00:04

春節大紅包今天最後開獎 誕生22名百萬富翁

2019-02-15 22:23

夢幻滑梯 鳥巢鞦韆 還我特色童年

2019-02-16 09:14

個人申請書審繁瑣 專家：提早準備是王道

2019-02-16 11:06

學測25日公布成績 大學提醒：書審資料「重質不重量」

2019-02-16 11:01

東北季風增強 北台灣今高溫不到20度

2019-02-16 10:50

特色公園 下一步拚體適能

2019-02-16 09:14

下周西北太平洋恐有颱風生成 吳德榮：不影響台灣

2019-02-16 08:00

吳德榮：未來一周有熱擾動發展跡象 若成颱不必太驚訝

2019-02-16 07:43

健康你我他／跟著媽祖走 練出精氣神

2019-02-15 23:56

生物相似藥時代來臨 穩定性堪憂

2019-02-15 23:54

兒童免費健檢 救了男嬰一命

2019-02-15 23:48

科普好健康／善用AI人工智慧 讓醫師專注「看」病

2019-02-15 23:47

台北101燈光新圖騰 元宵限定一連5天點亮台北夜空

2019-02-15 23:16

彰化順弘牧場雞蛋芬普尼超標 將罰6萬元

2019-02-15 23:13

花蓮晚間規模5地震 新北提前預警未傳災情

2019-02-15 22:29

22點8分花蓮規模5.0地震 最大震度4級

2019-02-15 22:21

國內最狂電梯面板 95個樓層按到手軟

2019-02-15 21:44

彰化順弘牧場驗出芬普尼蛋 4.6萬台斤流入雙北

2019-02-15 21:09

法蘭克福機場快速通關 恢復國旗及Taiwan

2019-02-15 20:50

降血壓藥再染致癌原料藥 國內3款藥下架123萬顆

2019-02-15 20:31

麥當勞再傳「綠薯條」 餐廳表示沒毒能吃但可更換

2019-02-15 20:19

台中建經大師講座 邀林淵源談「創意開始的地方」

2019-02-15 19:51

情人節藏愛情密碼 內政部：2986對結婚10年新高

2019-02-15 19:20

今年最大滿月剛好元宵節 南瀛天文館辦路邊賞月

2019-02-15 19:07

談新時代惡托邦 中國作家：現實比小說更荒誕

2019-02-15 19:04

懶人專屬「喝冰水減肥法」三個剷肉妙招

2019-02-15 18:52

宜蘭南澳鄉地震 芮氏規模3

2019-02-15 17:12

前年1天近百件事故 高公局籲228連假勿疲勞駕駛

2019-02-15 17:12

黃春明：台灣富足美好 傳統女性撐起一片天

2019-02-15 17:08

適量飲酒有益心血管疾病？ 國健署：過時的觀念

2019-02-15 16:41

爭鮮回饋忠實顧客發黑卡 遭酸「史上最沒用」

2019-02-15 16:40

影／圖畫書動起來！孩子演活角色 親子互動大秀創意

2019-02-15 16:14

枯水期降雨偏少 新竹地區「水情稍緊」燈號調為綠燈 

2019-02-15 15:32

當長照成了主婦負擔：我照顧公婆，誰照顧我爸媽？

2019-02-15 14:59

屠檢獸醫大缺工 肉品安全有隱憂

2019-02-15 14:29

屠檢獸醫長期缺工 學者：提高薪資、導入公費

2019-02-15 14:26

環境差、壓力大… 屠檢獸醫流動率高

2019-02-15 14:22
看更多

熱門文章

降血壓藥再染致癌原料藥 國內3款藥下架123萬顆

2019-02-15 20:31

來自越南的肉品 首度驗出非洲豬瘟病毒核酸

2019-02-15 18:28

彰化順弘牧場驗出芬普尼蛋 4.6萬台斤流入雙北

2019-02-15 21:09

連署請命開放漁港垂釣 釣友不排除上凱道

2019-02-15 11:43

年薪80萬元多嗎？ 護理師揭露「血汗日常」引論戰

2019-02-15 16:18

砸10萬買200張刮刮樂慘賠3.4萬 勸世文讓網友醒了

2019-02-15 13:07

小三兒花光500元餐費買玩具 單親媽氣哭要他「當場摔爛」

2019-02-15 14:57

啥米！想靠燕麥減肥 營養師：可能越吃越重

2019-02-15 13:12

法蘭克福機場快速通關 恢復國旗及Taiwan

2019-02-15 20:50

46萬顆毒蛋已下肚 123萬顆致癌藥下架

2019-02-16 00:04

女友搭上小老闆！月薪5萬綠帽男想離職 網勸：別走

2019-02-15 16:30

2019日本賞櫻預測出爐！3月18日東京搶先開

2019-02-15 13:04

把握今日好天氣 明日北部、東半部高溫驟降7度有雨

2019-02-15 12:11

國內最狂電梯面板 95個樓層按到手軟

2019-02-15 21:44

商港違規垂釣罰金低 去年開單逾6千件史上最高

2019-02-15 11:46

爭鮮回饋忠實顧客發黑卡 遭酸「史上最沒用」

2019-02-15 16:40

22點8分花蓮規模5.0地震 最大震度4級

2019-02-15 22:21

越南豬肉首度遭檢出非洲豬瘟 越南旅客全面X光檢查

2019-02-15 19:52

刮刮樂這樣玩立刻中5千 他驚呼「最狂刮法」

2019-02-15 14:15

適量飲酒有益心血管疾病？ 國健署：過時的觀念

2019-02-15 16:41

驚！越南豬肉產品 首度驗出非洲豬瘟

2019-02-15 18:18

吳德榮：未來一周有熱擾動發展跡象 若成颱不必太驚訝

2019-02-16 07:43

只有3天！亞太電信推196元限時快閃「雙飽」方案

2019-02-15 15:50

北部、東北部 今高溫驟降7度

2019-02-16 00:04

當長照成了主婦負擔：我照顧公婆，誰照顧我爸媽？

2019-02-15 14:59

麥當勞再傳「綠薯條」 餐廳表示沒毒能吃但可更換

2019-02-15 20:19

春節大紅包今天最後開獎 誕生22名百萬富翁

2019-02-15 22:23

今日星座運勢／巨蟹適合與朋友談心 事業衝勁十足

2019-02-16 00:00

影／獅子被拔爪 只為陪遊客玩！動保團體氣炸

2019-02-15 12:03

懶人專屬「喝冰水減肥法」三個剷肉妙招

2019-02-15 18:52

花蓮晚間規模5地震 新北提前預警未傳災情

2019-02-15 22:29

李晶晶分享名媛穿搭 就連香氛都「紫」愛這一款

2019-02-15 12:38

TIFFANY小藍盒再進化！ 夢幻真愛婚戒閃亮又時尚

2019-02-15 16:03

上班族4成4想當網紅 期待百萬年收

2019-02-15 12:46

100萬株鬱金香＋風車！「鬱金香節」讓人1秒到荷蘭

2019-02-15 17:52

朴敏英手指愛心很圈粉 情人節不要閃 送她這個就夠

2019-02-15 15:51

年後消脂甩油膩 中醫博士教走路按摩肚子

2019-02-15 14:03

李聖經秀驚人長腿、Twins合體 網美照拍不停

2019-02-15 15:56

彰化順弘牧場雞蛋芬普尼超標 將罰6萬元

2019-02-15 23:13

屠檢獸醫累又低薪 學者：給資格地位和福利才能留人

2019-02-15 11:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top