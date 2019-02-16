個人申請書審繁瑣 專家：提早準備是王道

2019-02-16 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



升學輔導專家胡天爵表示，寒假過後高中生將面對甄選入學挑戰，「提早準備」是王道。

胡天爵出，今年3月27日公布大學第一階段篩選結果，至於繳交審查資料的收件截止，台大和交大訂在4月1日，清大和政大訂在4月2日截止。以這四校為例，不到5天時間要寫自傳、讀書計畫、製作個人資料等，有的還要繳交作品集，工作很繁瑣。同一時間還要報名甄試、繳費、準備第二階段的指定項目甄試，面對四面八方的壓力，所以「提早準備」才是王道。

如何預估申請校系？胡天爵指出，可以先到大學甄選委員會網站，查詢106年、107年度各校系篩選標準一覽表，也可以參考近五年學測申請篩選標準。他提醒，無論是對照哪一年的標準，還是要對照108年度的簡章。今年簡章各校系篩選條件大幅度改變，除了學測採計科目及篩選倍率改變，也要考慮招生名額是否增減、學系是否停招或合併、學系是否更名等等。

胡天爵提醒考生，找到合身的校系後，進而想了解校系資訊，可以利用搜尋引擎輸入校系全名，直接進入校系網站；也可以到大考中心首頁在左下方「生涯輔導」點選「漫步在大學」，進入「校系介紹查詢」，裡面又最新且豐富的資料，其中各校系的教學目標、特色和發展三項要熟讀，這是準備面試的Key Point。

胡天爵表示，除了收集想申請校系的資料，還得將近年來有關自己的豐功偉業集中起來，例如比較好看的成績單、獎狀、作品、競賽、活動照片等等，買個文書夾分類存放或掃描到硬碟裡。

胡天爵提醒，這段時間也可惡補一下時事，尤其要注意跟申請校系相關一年來的新聞報導。多閱讀跟申請校系相關的雜誌，醫藥衛生學群可看康健雜誌，管理學群要看天下或管理雜誌，社會心理學群看張老師月刊，財經學群看商業週刊等，常常關心周遭發生的事。