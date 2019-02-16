學測25日公布成績 大學提醒：書審資料「重質不重量」

2019-02-16 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



學測成績將於2月公布，可用來報名大學個人申請。大學招生委員會聯合會錄製懶人包影片，提醒書審資料重質不重量、自傳要凸顯個人特色等審查重點，以利考生準備；中央大學今年也提供準備指引，例如各學系審查的重點項目，引導學生準備更有內容的自傳與讀書計畫。

108學年學科能力測驗已於1月25日、26日考完，成績將於2月25日公布，考生可用學測成績報名大學個人申請招生管道，個人申請管道3月開始報名，考生通過第一階段篩選後，仍須參加第二階段甄試，包括書面資料審查和口試等。

招聯會邀集專責大學招生事務的教師和主管，錄製書審資料懶人包影片，讓考生了解大學端怎麼看備審資料，在寒假期間可以先作準備。

義守大學副校長周兆民表示，大學看備審資料，最重視興趣性向特質與報考學系是否吻合、修過相關課程的履歷，至於參與社團、校內外活動的經驗，大學重視的是「質」，希望看到從中學到什麼和反思，而不是當過幾個社長這種「數量」。

自傳方面，周兆民指出，大學期盼看到有溫度的自傳，而非「罐頭式」自傳，對於家裡有多少人、排行、父母的教育採取開放及自由的態度等內容，看不出學生的特質與潛力。自傳資料應呈現出主動積極的態度，對未知事物具有探索的好奇心等。

靜宜大學教務長林家禎則提醒，考生準備自傳、書面資料重點是「如何凸顯個人特色」，但別寫得天花亂墜，因為大學教授能分辨，也會利用面試機會測試。個人申請書面資料只看高中階段，至於國中小的獎狀，除非具有特殊性且與申請校系的動機有其一貫的脈絡，否則不用特別列出。

為協助考生準備個人申請的備審資料、中央大學今年在招生組及各系網頁上公布「個人申請備審資料審查重點與準備指引」。中央大學教務長王文俊表示，過去在審查學生的備審資料時，經常發現學生不清楚學系重視的點在哪裡，因而犯了一些錯誤，如罐頭式自傳、流水帳般介紹自己家庭、拚命堆疊獎狀或證書等。

王文俊指出，教授在審查學生資料時最重視「學生的特長、與學系的連結」，這次公布的備審資料審查重點與準備指引，能讓學生清楚知道學系審查的重點項目，更將學系想看到的備審內容列成問題型式（例如請說明你的哪一點人格特質適合就讀資管系、你做了哪些準備具備就讀資管系的能力），引導學生撰寫自傳與讀書計畫。