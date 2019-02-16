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學測25日公布成績 大學提醒：書審資料「重質不重量」

2019-02-16 11:01聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

學測成績將於2月公布，可用來報名大學個人申請。大學招生委員會聯合會錄製懶人包影片，提醒書審資料重質不重量、自傳要凸顯個人特色等審查重點，以利考生準備；中央大學今年也提供準備指引，例如各學系審查的重點項目，引導學生準備更有內容的自傳與讀書計畫。

108學年學科能力測驗已於1月25日、26日考完，成績將於2月25日公布，考生可用學測成績報名大學個人申請招生管道，個人申請管道3月開始報名，考生通過第一階段篩選後，仍須參加第二階段甄試，包括書面資料審查和口試等。

招聯會邀集專責大學招生事務的教師和主管，錄製書審資料懶人包影片，讓考生了解大學端怎麼看備審資料，在寒假期間可以先作準備。

義守大學副校長周兆民表示，大學看備審資料，最重視興趣性向特質與報考學系是否吻合、修過相關課程的履歷，至於參與社團、校內外活動的經驗，大學重視的是「質」，希望看到從中學到什麼和反思，而不是當過幾個社長這種「數量」。

自傳方面，周兆民指出，大學期盼看到有溫度的自傳，而非「罐頭式」自傳，對於家裡有多少人、排行、父母的教育採取開放及自由的態度等內容，看不出學生的特質與潛力。自傳資料應呈現出主動積極的態度，對未知事物具有探索的好奇心等。

靜宜大學教務長林家禎則提醒，考生準備自傳、書面資料重點是「如何凸顯個人特色」，但別寫得天花亂墜，因為大學教授能分辨，也會利用面試機會測試。個人申請書面資料只看高中階段，至於國中小的獎狀，除非具有特殊性且與申請校系的動機有其一貫的脈絡，否則不用特別列出。

為協助考生準備個人申請的備審資料、中央大學今年在招生組及各系網頁上公布「個人申請備審資料審查重點與準備指引」。中央大學教務長王文俊表示，過去在審查學生的備審資料時，經常發現學生不清楚學系重視的點在哪裡，因而犯了一些錯誤，如罐頭式自傳、流水帳般介紹自己家庭、拚命堆疊獎狀或證書等。

王文俊指出，教授在審查學生資料時最重視「學生的特長、與學系的連結」，這次公布的備審資料審查重點與準備指引，能讓學生清楚知道學系審查的重點項目，更將學系想看到的備審內容列成問題型式（例如請說明你的哪一點人格特質適合就讀資管系、你做了哪些準備具備就讀資管系的能力），引導學生撰寫自傳與讀書計畫。

中央大學教務處招生組長周弘偉提到，公布備審資料審查重點與準備指引是中央大學招生專業化計畫中重要的一環，希望透過準備指引，引導學生準備更有內容的備審資料，學系再透過評量尺規做更適切的評分，協助學系找到更適性的學生，另外也可銜接未來111學年度考招新方案，讓各系未來更全面地進行專業化審查。

今年大學學測。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
今年大學學測。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
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中央大學學測
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