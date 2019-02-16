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東北季風增強 北台灣今高溫不到20度

2019-02-16 10:50聯合報 記者洪安怡╱即時報導

周末連假，北部、東半部濕涼。中央氣象局指出，今、明兩天受到東北季風增強影響，天氣明顯轉涼，北部、東半部將出現局部降雨，高溫也都在20度以下，中南部則是多雲到晴的天氣，影響較小。

氣象局說，到了下周一東北季風減弱，北部高溫回升，北部、東半部仍有些局部雨勢，下周二降雨趨緩，北部高溫可到28度，中南部高溫更上看32度，成為近一周內最暖的日子。

氣象局預報員劉沛滕指出，由於東北季風增強，今天天氣轉變，迎風面北部、東北部山區，基隆北海岸等地區出現明顯降雨，北部、東北部高溫約20度以下，低溫約15-16度，整天感受濕涼；中南部則是多雲到晴的天氣，雖感受不明顯，但日夜溫差大，預計這樣的天氣將持續到明天。

劉沛滕指出，下周一東北季風稍減弱，北部、東半部因為仍有些會降雨的雲系，因此北部、東半部有局部雨勢，南部沿海地區也有零星雨勢，大抵而言各地氣溫逐漸回升。到了下周二，降雨緩和，北部高溫可達到27-28度，中南部高溫更是上看31-32度，是這幾天當中最暖和的一天，之後下周三北邊又有些東北風下來，導致北部、東半部開始降雨，下周四則有鋒面接近。

至於傳出未來一周恐有颱風生成，劉沛滕說，目前觀察到因為海溫回升的關係，關島附近的海面可能在下周會出現熱帶擾動，但是否會發展成颱風尚無法確定，倘若會，對台灣也沒有影響。

今日上午10時全台紫外線狀況。圖／取自中央氣象局官網
今日上午10時全台紫外線狀況。圖／取自中央氣象局官網
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