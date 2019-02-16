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特色公園 下一步拚體適能

2019-02-16 09:14聯合報 記者林麗玉╱即時報導

圖/擷取自「還我特色公園行動聯盟」臉書。
圖/擷取自「還我特色公園行動聯盟」臉書。
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當好玩公園越來越少，一群重度公園使用的爸爸媽媽，2015年10月自發組成「還我特色公園行動聯盟」，三年多來，特公盟催生的特色公園已經破百座，特色公園並在全台遍地開花，除了雙北，去年底到今年初，高雄、花蓮、台南、基隆、台中都已有特色公園，雲林近期也開始響應。

特公盟發言人張雅琳提到，去年底九合一大選，特公盟發現，全台六都有高達2成候選人提出特色公園政見，其中新北中和區的候選人提出遊戲場政見更高達7成，顯見孩子遊戲權的需求，已被更多人注意。特公盟下一步主軸將是推動「適能公園」，不僅特色，還加強孩子的體適能發展，她也坦言，過去政府、部分家長基於安全理由，會擔心孩子遊戲受傷，擔心高度太高？太危險？但有時是輕忽了孩子的能力，也忽視遊戲權。

另外，目前特公盟催生的特色公園，以北市為例多集中在港湖，但人密度更高的大安、大同、萬華、中正等區，苦無公園遊戲場改建，當公園改建只發生在有腹地的區域時，市中心孩子的遊戲需求如何滿足？特公盟也規畫3月23日在大同區舉辦「一起上街遊玩」活動，首場正式的封街遊戲行動，是要讓孩子儘管沒有公園，也可以封街遊玩！

特公盟成員、也是一對雙胞胎媽媽的王佳琪也表示，爭取特色適能公園的用意，是因大家發現公園裡充斥著罐頭遊具，大家口中的公園三寶，包括不太翹的蹺蹺板、溜滑梯、搖搖馬，玩遍十個公園都一樣，連家長都覺得不好玩，更何況孩子怎會不覺無聊？甚至只要是好玩一點的公園，每到假日一定是大排長龍，特公盟希望透過由下而上，讓政府重視孩童的遊戲權，並爭取更多特色的適能公園。

新北基隆北市
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