夢幻滑梯 鳥巢鞦韆 還我特色童年

2019-02-16 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



高雄小港森林公園 圖/擷取自特公盟臉書 分享 facebook

經過三年多的爭取，「還我特色公園行動聯盟」催生破百座特色公園，今年高雄第一座具挑戰的特色公園「小港森林公園」已開放使用，成為孩子們的超人氣遊戲場。

「小港森林公園」儘管遊戲區範圍不大，最受歡迎的就屬鞦韆區及溜滑梯。甚至溜滑梯三組，包括鐵製、磨石及攀爬網不同結合滑梯，被家長視為是高雄公園少見的夢幻滑梯組合，可以讓孩子一次滿足。另外，滑梯以樓梯、攀爬網及攀岩牆不同方式上去，難度各有不同、坡度高，滑度也滑，可照顧到不同年齡層孩子及需求，做到「分齡適能」。

至於特公盟最推薦的特色適能公園，首推台北市天母「天和公園」，公園特色包括地面為木屑鋪面，避免潮濕青苔養小黑蚊、也不會有人工鋪面維護不良邊緣翹起絆倒危險，另外公園還有攀爬架、旋轉柱、雙層滑梯，每個角落都有變化，也因為遊戲場受超乎想像的歡迎，假日人潮爆多，只能呼籲大家盡可能避開假日前往。

另外，特公盟也票選了新北十大特色遊戲場，前兩名都在中和，第一名由「錦和運動公園」奪得，特色在於遊戲場場地大、多樣、水陸兩玩，有雙北第一長滾輪滑梯、第一高攀爬架、高鞦韆、彈跳床、擺盪大索、大沙坑，不論大小孩子都能在這裏找到喜愛的空間。第二名則為中和員山公園，大滑草坡搭配多樣化的攀爬、旋轉、擺盪設施，也成為孩子最愛。