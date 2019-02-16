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夢幻滑梯 鳥巢鞦韆 還我特色童年

2019-02-16 09:14聯合報 記者林麗玉╱即時報導

高雄小港森林公園 圖/擷取自特公盟臉書
高雄小港森林公園 圖/擷取自特公盟臉書
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經過三年多的爭取，「還我特色公園行動聯盟」催生破百座特色公園，今年高雄第一座具挑戰的特色公園「小港森林公園」已開放使用，成為孩子們的超人氣遊戲場。

「小港森林公園」儘管遊戲區範圍不大，最受歡迎的就屬鞦韆區及溜滑梯。甚至溜滑梯三組，包括鐵製、磨石及攀爬網不同結合滑梯，被家長視為是高雄公園少見的夢幻滑梯組合，可以讓孩子一次滿足。另外，滑梯以樓梯、攀爬網及攀岩牆不同方式上去，難度各有不同、坡度高，滑度也滑，可照顧到不同年齡層孩子及需求，做到「分齡適能」。

至於特公盟最推薦的特色適能公園，首推台北市天母「天和公園」，公園特色包括地面為木屑鋪面，避免潮濕青苔養小黑蚊、也不會有人工鋪面維護不良邊緣翹起絆倒危險，另外公園還有攀爬架、旋轉柱、雙層滑梯，每個角落都有變化，也因為遊戲場受超乎想像的歡迎，假日人潮爆多，只能呼籲大家盡可能避開假日前往。

另外，特公盟也票選了新北十大特色遊戲場，前兩名都在中和，第一名由「錦和運動公園」奪得，特色在於遊戲場場地大、多樣、水陸兩玩，有雙北第一長滾輪滑梯、第一高攀爬架、高鞦韆、彈跳床、擺盪大索、大沙坑，不論大小孩子都能在這裏找到喜愛的空間。第二名則為中和員山公園，大滑草坡搭配多樣化的攀爬、旋轉、擺盪設施，也成為孩子最愛。

第三名為板橋四維公園；第四名林口樂活公園， 這也是極少數以「挑戰」為主軸的特色遊戲場，捷運造型高度吸睛在網路上瘋傳，有台灣第一個公園旋轉椅和超大彈跳床；第五名為三峽龍學公園。至於第六名新店微樂山丘是台灣第一個戶外專門兒童練車的公園遊戲場；第七名樹林東昇公園，公園以台灣第一個戶外彩色攀爬網擄獲大人小孩的心；第八名是三重大都會公園，五彩繽紛長溜滑梯、大攀爬網吸引親子前來朝聖；第九名為棒球主題的新莊運動公園；第十名則是汐止白雲公園，有各式超滑滑梯、台灣第一個環形鞦韆架。

北市天和公園 圖/擷取自特公盟臉書
北市天和公園 圖/擷取自特公盟臉書
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高雄小港森林公園 圖/擷取自特公盟臉書
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森林公園新北
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