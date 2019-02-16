下周西北太平洋恐有颱風生成 吳德榮：不會影響台灣

2019-02-16 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，最新歐洲模式及美國（GFS）模式皆模擬出未來一周的末期，有熱帶擾動發展的跡象，西北太平洋在2月分本來就有發生颱風的機率，只是它不會影響台灣。

吳德榮表示，2月雖從未有颱風靠近台灣，但在西北太平洋還是有颱風生成的機率，大約0.2個／年，即平均每10年約2個。最新歐洲模式及美國模式的模擬，雖然在熱帶擾動發展的時間、位置及強度都有差異；但屆時若有颱風形成，也不必太過驚訝。他說，2014年西北太平洋還曾發生過「月月有颱風」的記錄。

台灣天氣方面，吳德榮表示今、明（16、17日）兩天受東北季風影響，北海岸、北部山區及東半部轉為有局部雨，新竹以北雲量多，也有局部飄小雨的機率。冷空氣偏弱、低溫僅微幅下降，但北台灣整天陰涼，白天氣溫較昨日降幅近10度，要當心感冒。對中南影響很小。

他提醒，由於背風面風力微弱，汙染物不易擴散、空氣品質不佳，出外活動應注意。

吳德榮說，今氣溫北部16至20度、中部17至26度、南部17至29度、東部17至26度，空曠地區最低溫還會再低1、2度。下周一至周四（18至21日）氣溫回升，又轉為舒適微熱的天氣。下周五（22日）另一波東北季風南下，迎風面有局部雨，冷空氣亦偏弱，北台灣再轉濕涼，其他地區氣溫變化不大。

中央氣象局指出，今天（16日）受到東北季風增強影響，迎風面水氣逐漸增多，桃園以北及宜蘭將轉為有局部短暫雨的天氣，隨著時間愈晚雨區的範圍會愈廣，其中基隆北海岸降雨較為持續，花蓮、台東也會有局部短暫降雨；至於新竹以南仍維持多雲到晴。