吳德榮：未來一周有熱擾動發展跡象 若成颱不必太驚訝

2019-02-16 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今明兩天受東北季風影響，北海岸、北部山區及東半部轉為有局部雨，新竹以北雲量多，也有局部飄小雨的機率。

他說，冷空氣偏弱、低溫僅微幅下降，但北台灣整天陰涼，白天氣溫較昨天降幅近10度，乍暖還涼小心感冒；對中南影響很小，但背風面風力微弱，汙染物不易擴散、空氣品質不佳。今天氣溫部分，北部16至20度、中部17至26度、南部17至29度、東部17至26度。

下周一至周四氣溫回升，又轉為舒適至微熱的天氣。他說，下周五另一波東北季風南下，迎風面有局部雨，冷空氣亦偏弱，北台灣再轉濕涼，其他地區氣溫變化不大。

吳德榮表示，2月雖從未有颱風靠近台灣，但在西北太平洋還是有颱風生成的機率，大約0.2個/年，即平均每10年約2個。最新歐洲模式及美國(GFS)模式皆模擬出，未來一周的末期有熱帶擾動發展的跡象，雖然在時間、位置及強度都有差異；但屆時若有颱風形成，也不必太過驚訝。2014年西北太平洋還曾發生過月月有颱風的紀錄。但它會影響台灣嗎？「那就想太多了！」