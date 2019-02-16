親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豬瘟防疫總動員
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

時力傳內訌？小黨是非多 還有「結盟就變弱」魔咒…

吳德榮：未來一周有熱擾動發展跡象 若成颱不必太驚訝

吳德榮：未來一周有熱擾動發展跡象 若成颱不必太驚訝

2019-02-16 07:43聯合報 記者楊德宜╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今明兩天受東北季風影響，北海岸、北部山區及東半部轉為有局部雨，新竹以北雲量多，也有局部飄小雨的機率。

他說，冷空氣偏弱、低溫僅微幅下降，但北台灣整天陰涼，白天氣溫較昨天降幅近10度，乍暖還涼小心感冒；對中南影響很小，但背風面風力微弱，汙染物不易擴散、空氣品質不佳。今天氣溫部分，北部16至20度、中部17至26度、南部17至29度、東部17至26度。

下周一至周四氣溫回升，又轉為舒適至微熱的天氣。他說，下周五另一波東北季風南下，迎風面有局部雨，冷空氣亦偏弱，北台灣再轉濕涼，其他地區氣溫變化不大。

吳德榮表示，2月雖從未有颱風靠近台灣，但在西北太平洋還是有颱風生成的機率，大約0.2個/年，即平均每10年約2個。最新歐洲模式及美國(GFS)模式皆模擬出，未來一周的末期有熱帶擾動發展的跡象，雖然在時間、位置及強度都有差異；但屆時若有颱風形成，也不必太過驚訝。2014年西北太平洋還曾發生過月月有颱風的紀錄。但它會影響台灣嗎？「那就想太多了！」

氣象局說，今明兩天東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮說，15日20時歐洲中期預報中心(ECMWF)模式(圖左)及美國(GFS)...
吳德榮說，15日20時歐洲中期預報中心(ECMWF)模式(圖左)及美國(GFS)模式(圖右)皆模擬出，未來一周末期西北太平洋有熱帶擾動發展的跡象。圖／擷自Tropical tidbits
分享

颱風吳德榮
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

46萬顆毒蛋已下肚 123萬顆致癌藥下架

2019-02-16 00:04

北部、東北部 今高溫驟降7度

2019-02-16 00:04

春節大紅包今天最後開獎 誕生22名百萬富翁

2019-02-15 22:23

22點8分花蓮規模5.0地震 最大震度4級

2019-02-15 22:21

國內最狂電梯面板 95個樓層按到手軟

2019-02-15 21:44

下周西北太平洋恐有颱風生成 吳德榮：不會影響台灣

2019-02-16 08:00

健康你我他／跟著媽祖走 練出精氣神

2019-02-15 23:56

生物相似藥時代來臨 穩定性堪憂

2019-02-15 23:54

兒童免費健檢 救了男嬰一命

2019-02-15 23:48

科普好健康／善用AI人工智慧 讓醫師專注「看」病

2019-02-15 23:47

台北101燈光新圖騰 元宵限定一連5天點亮台北夜空

2019-02-15 23:16

彰化順弘牧場雞蛋芬普尼超標 將罰6萬元

2019-02-15 23:13

花蓮晚間規模5地震 新北提前預警未傳災情

2019-02-15 22:29

彰化順弘牧場驗出芬普尼蛋 4.6萬台斤流入雙北

2019-02-15 21:09

法蘭克福機場快速通關 恢復國旗及Taiwan

2019-02-15 20:50

降血壓藥再染致癌原料藥 國內3款藥下架123萬顆

2019-02-15 20:31

麥當勞再傳「綠薯條」 餐廳表示沒毒能吃但可更換

2019-02-15 20:19

台中建經大師講座 邀林淵源談「創意開始的地方」

2019-02-15 19:51

情人節藏愛情密碼 內政部：2986對結婚10年新高

2019-02-15 19:20

今年最大滿月剛好元宵節 南瀛天文館辦路邊賞月

2019-02-15 19:07

談新時代惡托邦 中國作家：現實比小說更荒誕

2019-02-15 19:04

懶人專屬「喝冰水減肥法」三個剷肉妙招

2019-02-15 18:52

宜蘭南澳鄉地震 芮氏規模3

2019-02-15 17:12

前年1天近百件事故 高公局籲228連假勿疲勞駕駛

2019-02-15 17:12

黃春明：台灣富足美好 傳統女性撐起一片天

2019-02-15 17:08

適量飲酒有益心血管疾病？ 國健署：過時的觀念

2019-02-15 16:41

爭鮮回饋忠實顧客發黑卡 遭酸「史上最沒用」

2019-02-15 16:40

影／圖畫書動起來！孩子演活角色 親子互動大秀創意

2019-02-15 16:14

枯水期降雨偏少 新竹地區「水情稍緊」燈號調為綠燈 

2019-02-15 15:32

當長照成了主婦負擔：我照顧公婆，誰照顧我爸媽？

2019-02-15 14:59

屠檢獸醫大缺工 肉品安全有隱憂

2019-02-15 14:29

屠檢獸醫長期缺工 學者：提高薪資、導入公費

2019-02-15 14:26

環境差、壓力大… 屠檢獸醫流動率高

2019-02-15 14:22

刮刮樂這樣玩立刻中5千 他驚呼「最狂刮法」

2019-02-15 14:15

把握孩子黃金發展時期 善用7歲前7次免費健檢

2019-02-15 14:11

年後消脂甩油膩 中醫博士教走路按摩肚子

2019-02-15 14:03

啥米！想靠燕麥減肥 營養師：可能越吃越重

2019-02-15 13:12

砸10萬買200張刮刮樂慘賠3.4萬 勸世文讓網友醒了

2019-02-15 13:07

年減3.22萬噸碳排 桃機奪亞太綠機場專案冠軍

2019-02-15 12:58
看更多

熱門文章

來自越南的肉品 首度驗出非洲豬瘟病毒核酸

2019-02-15 18:28

現場傻眼！他上知名訂房網站 訂到未完工旅館

2019-02-15 09:52

降血壓藥再染致癌原料藥 國內3款藥下架123萬顆

2019-02-15 20:31

彰化順弘牧場驗出芬普尼蛋 4.6萬台斤流入雙北

2019-02-15 21:09

連署請命開放漁港垂釣 釣友不排除上凱道

2019-02-15 11:43

年薪80萬元多嗎？ 護理師揭露「血汗日常」引論戰

2019-02-15 16:18

砸10萬買200張刮刮樂慘賠3.4萬 勸世文讓網友醒了

2019-02-15 13:07

小三兒花光500元餐費買玩具 單親媽氣哭要他「當場摔爛」

2019-02-15 14:57

小孟塔羅：2019在哪方面會破財 要小心預防？

2019-02-15 09:48

啥米！想靠燕麥減肥 營養師：可能越吃越重

2019-02-15 13:12

女友搭上小老闆！月薪5萬綠帽男想離職 網勸：別走

2019-02-15 16:30

2019日本賞櫻預測出爐！3月18日東京搶先開

2019-02-15 13:04

國內最狂電梯面板 95個樓層按到手軟

2019-02-15 21:44

法蘭克福機場快速通關 恢復國旗及Taiwan

2019-02-15 20:50

把握今日好天氣 明日北部、東半部高溫驟降7度有雨

2019-02-15 12:11

6千鈔票當包材！他手作情人節花束 「希望老婆把包裝紙還我」

2019-02-15 10:35

爭鮮回饋忠實顧客發黑卡 遭酸「史上最沒用」

2019-02-15 16:40

商港違規垂釣罰金低 去年開單逾6千件史上最高

2019-02-15 11:46

46萬顆毒蛋已下肚 123萬顆致癌藥下架

2019-02-16 00:04

22點8分花蓮規模5.0地震 最大震度4級

2019-02-15 22:21

刮刮樂這樣玩立刻中5千 他驚呼「最狂刮法」

2019-02-15 14:15

越南豬肉首度遭檢出非洲豬瘟 越南旅客全面X光檢查

2019-02-15 19:52

適量飲酒有益心血管疾病？ 國健署：過時的觀念

2019-02-15 16:41

驚！越南豬肉產品 首度驗出非洲豬瘟

2019-02-15 18:18

下周油價大漲 汽、柴估調漲0.7元、0.3元

2019-02-15 11:12

只有3天！亞太電信推196元限時快閃「雙飽」方案

2019-02-15 15:50

當長照成了主婦負擔：我照顧公婆，誰照顧我爸媽？

2019-02-15 14:59

北部、東北部 今高溫驟降7度

2019-02-16 00:04

麥當勞再傳「綠薯條」 餐廳表示沒毒能吃但可更換

2019-02-15 20:19

拍照卡位亂象怎解？北海道蒸汽火車活動用這招

2019-02-15 09:26

春節大紅包今天最後開獎 誕生22名百萬富翁

2019-02-15 22:23

影／獅子被拔爪 只為陪遊客玩！動保團體氣炸

2019-02-15 12:03

刮刮樂鬧元宵 五款新品今日上市

2019-02-15 11:22

整年都在找人！屠檢獸醫師不足 成食安隱憂

2019-02-15 11:25

懶人專屬「喝冰水減肥法」三個剷肉妙招

2019-02-15 18:52

今日星座運勢／巨蟹適合與朋友談心 事業衝勁十足

2019-02-16 00:00

花蓮晚間規模5地震 新北提前預警未傳災情

2019-02-15 22:29

李晶晶分享名媛穿搭 就連香氛都「紫」愛這一款

2019-02-15 12:38

TIFFANY小藍盒再進化！ 夢幻真愛婚戒閃亮又時尚

2019-02-15 16:03

上班族4成4想當網紅 期待百萬年收

2019-02-15 12:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top