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彰化順弘牧場驗出芬普尼蛋 4.6萬台斤流入雙北恐已下肚

花蓮晚間規模5地震 新北提前預警未傳災情

2019-02-15 22:29聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

今天晚間10時8分7秒，花蓮縣政府南偏東方24.5公里外海，發生規模5.0地震，地震深度43.6公里，各地最大震度花蓮4級，宜蘭、台中3級，新北1級。

本次地震在新北市提前20秒預警，新北市消防局未接獲任何災害報案。

晚間花蓮外海地震報告，各地最大震度花蓮4級。翻攝自中央氣象局
晚間花蓮外海地震報告，各地最大震度花蓮4級。翻攝自中央氣象局
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