致癌降血壓藥再增3款 123萬粒下架回收

2019-02-15 21:20 中央社 台北15日電



食藥署今天宣布又有3款藥物用到中國大陸製的致癌降血壓原料藥，包括「衛欣保膜衣錠80毫克」、「衛欣保膜衣錠160毫克」、「景德定壓寧膠囊80毫克」，123.7萬粒即起下架回收。

衛生福利部食品藥物管理署今天晚間發布新聞稿指出，去年7月起陸續傳出有中國大陸、印度藥廠製造的降血壓原料藥，被驗出含有致癌疑慮的「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）以及「N-亞硝基二乙胺」（NDEA），食藥署隨即針對沙坦類（Sartan）類成分藥物清查，並要求業者自主檢驗。

食藥署指出，今年2月15日接獲健喬信元醫藥生技股份有限公司通知，經該公司自主檢驗廠內民國106年留樣的Valsartan原料藥，檢出一批原料含有NDMA，來自中國浙江天宇藥業股份有限公司（批號10230-160509）。

食藥署表示，該批原料藥用於製造「衛欣保膜衣錠80毫克」及「衛欣保膜衣錠160毫克」藥品，受影響藥品共3批，批號為B26541、B24691及B22371，其效期分別至108年2、5及6月止，共有66萬粒將下架回收。

為確保民眾用藥安全，食藥署追查該批號原料藥流向，發現景德製藥股份有限公司也購用該批號原料藥，用於產製「景德定壓寧膠囊80毫克」，使用批號為AGR098及AGW118，食藥署今天已要求該等公司即刻起下架停止供應，57.7粒顆藥物下架回收，問題藥品將於3月15日前完成回收。

此外，食藥署也請衛生局督導下架回收事宜，如有正在使用問題降血壓藥的患者，不應任意停藥，建議應儘速回診，並與醫師討論改用其他適當藥品。

為加強管控沙坦類藥品品質，食藥署已要求業者對於沙坦成分之藥品原料藥須逐批檢驗，未檢出NDMA及NDEA才可製造使用，並納入製藥工廠管理（GMP）稽查重點，以確保業者落實執行。