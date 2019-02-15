麥當勞再傳「綠薯條」 餐廳表示沒毒能吃但可更換

2019-02-15 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



民眾投訴在新北市新莊區1間麥當勞購買到1包薯條，其中裡頭發現居然有1根薯條泛綠，向購買餐廳反映，卻只得到「沒有毒素，吃了不會怎樣」的回應。麥當勞表示，因馬鈴薯品種原因，可能會有極少情況出現綠薯條的情況，民眾如有購買到這樣的瑕疵食品，可以進行更換。

民眾是在昨晚11時許，向新莊區丹鳳1間24小時營業的得來速麥當勞購買了薯條，但吃到快見底時，赫然發現其中1根薯條呈現綠油油的顏色，嚇得趕緊把整包薯條丟在桌上，不敢再繼續吃。

他向餐廳人員反映，餐廳則表示薯條會出現綠色是因為馬鈴薯有「葉綠素」，並非網路所流傳的「龍葵鹼」毒素，就算吃下肚也不會有事，但因為不是正常顏色，如果民眾有疑慮，餐廳願意免費更換1包。

記者致電麥當勞消費者服務專線電話，對方表示薯條都是整箱從國外進口，門市在銷售前也會有人員將整包薯條倒出，1根1根進行檢查，不太可能會讓有安全疑慮的食品被販售出去，應是餐廳人員未注意導致，會再向門市督促。

但食品專家指出，從外觀不能判斷綠色是何種物質造成，龍葵鹼須透過檢驗才能知道，可是如果民眾不小心攝入過多龍葵鹼，可能會導致嘔吐、腹瀉，嚴重者則會影響神經系統。