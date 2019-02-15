越南豬肉首度遭檢出非洲豬瘟 越南旅客全面X光檢查
農委會晚上正式確認，首次從越南旅客違規攜帶的豬肉三明治中，檢出非洲豬瘟病毒基因陽性，防檢局也立刻通知桃園機場公司，請各航空公司配合，從18:00後，來自越南航班「不發放」防疫識別卡，旅客需比照疫區，進行手提行李入境防疫x光機檢查，六點從河內抵達的越捷航空VJ-942成為第一個全面受檢的越南航班。
由於越南旅客違規攜帶肉品件數僅次於中國大陸，防檢局從去年11月起對越南肉品進行採樣監測，畜衛所今天首次驗出陽性案例。這個案例是2月5日由1名旅客攜帶的豬肉三明治，從越南胡志明市入境台南機場遭查獲，已裁罰新臺幣3萬元，這個樣本經再定序確認，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％。
農委會表示，由於越南尚無向世界動物衛生組織(OIE)通報非洲豬瘟疫情，該肉品可能源自中國大陸或其他疫區，顯示旅客違規攜帶肉品入境均有傳播疫病之風險。越南目前為口蹄疫疫區，但尚無通報非洲豬瘟疫情，雖然自越南旅客所攜帶豬肉產品驗出非洲豬瘟病毒基因，但因這案例肉品確實來源不明，所以暫未將越南列入非洲豬瘟發生國家。
防檢局接獲通知後，立刻通知各入境單位，從今天18時起，全面加強來自越南旅客手提行李檢查，旅客違規攜入豬肉製品也將持續進行監測。桃機公司也立刻通知機場各單位，來自越南航班「不發放」識別卡。
根據非洲豬瘟中央災害應變中心的統計，除越南案例外，今天另有2件來自中國大陸豬肉產品亦確認檢出非洲豬瘟病毒基因，累計中國大陸已達22案例，顯示中國大陸疫情仍未趨緩；其中第21例是台中機場1月30日自入境香港班機之旅客棄置箱所採樣豬肉乾，第22例是大陸籍旅客2月5日自澳門入境台中機場違規攜帶豬肉乾遭查獲並裁罰20萬元，因未繳納罰鍰已拒絕入境。應變中心也提醒民眾，出國旅遊不要攜帶動植物產品入境，尤其是肉品，也不要網購國外肉品寄送台灣，違者將遭受重罰，千萬不要以身試法。
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