越南豬肉首度遭檢出非洲豬瘟 越南旅客全面X光檢查

2019-02-15 19:52 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 鄭超文 ╱即時報導



農委會晚上正式確認，首次從越南旅客違規攜帶的豬肉三明治中，檢出非洲豬瘟病毒基因陽性，防檢局也立刻通知桃園機場公司，請各航空公司配合，從18:00後，來自越南航班「不發放」防疫識別卡，旅客需比照疫區，進行手提行李入境防疫x光機檢查，六點從河內抵達的越捷航空VJ-942成為第一個全面受檢的越南航班。

由於越南旅客違規攜帶肉品件數僅次於中國大陸，防檢局從去年11月起對越南肉品進行採樣監測，畜衛所今天首次驗出陽性案例。這個案例是2月5日由1名旅客攜帶的豬肉三明治，從越南胡志明市入境台南機場遭查獲，已裁罰新臺幣3萬元，這個樣本經再定序確認，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％。

農委會表示，由於越南尚無向世界動物衛生組織(OIE)通報非洲豬瘟疫情，該肉品可能源自中國大陸或其他疫區，顯示旅客違規攜帶肉品入境均有傳播疫病之風險。越南目前為口蹄疫疫區，但尚無通報非洲豬瘟疫情，雖然自越南旅客所攜帶豬肉產品驗出非洲豬瘟病毒基因，但因這案例肉品確實來源不明，所以暫未將越南列入非洲豬瘟發生國家。

防檢局接獲通知後，立刻通知各入境單位，從今天18時起，全面加強來自越南旅客手提行李檢查，旅客違規攜入豬肉製品也將持續進行監測。桃機公司也立刻通知機場各單位，來自越南航班「不發放」識別卡。