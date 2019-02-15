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今年最大滿月剛好元宵節 南瀛天文館辦路邊賞月

2019-02-15 19:07聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台灣今年最大滿月天象適逢元宵節，台南市南瀛天文館2月19日元宵節將在台南鹽水月津港舉辦「月夜月美麗路邊天文」活動，當晚6點將在熱鬧的水月橋港邊設攤，現場架設大型天文望遠鏡觀察月亮，並以立體星球投影設備舉行「月亮講座」。讓今年最大滿月與精彩元宵花燈相互輝映，邀請民眾賞燈也一起賞月，順道推廣天文教育。　　

月球繞地球運行的軌道是橢圓形，因此月球距離地球時近時遠，近時月亮看起來較大，遠時較小。今年2月19日下午5點3分月球過「近地點」，恰巧當晚11點54分是月相達「望」，也就是滿月時刻，將可觀賞到今年最大一次滿月。

活動現場開放體驗天文館以月亮為主題所開發設計的天文教具「月相好好玩」，民眾能進一步認識月相變化，到場民眾還能

用自己的手機透過望遠鏡，拍下美麗清晰的月亮表面合成照片留念。

天文館表示，月亮的視直徑達33角分28.5角秒，若與今年最小的一次滿月相比（預計時間9月14日12點剛好又遇到中秋節，屆時月球的視直徑29角分24.3角秒），相差約有4角分，這差別以肉眼觀看其實並不會感到特別明顯，但經過刻意比較就能看得出來。

今年南瀛天文館預計辦理多場路邊天文活動，後續將前往古都馬拉松、花園夜市、全市運等地，詳情可上「南瀛天文館」粉絲專頁及官網關注最新消息。南瀛天文館官網：http://www.taea.tn.edu.tw/

南瀛天文館將設攤搬來館內有趣天文教具供民眾體驗。圖／天文館提供
南瀛天文館將設攤搬來館內有趣天文教具供民眾體驗。圖／天文館提供
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民眾可與月球立體投影合照。圖／天文館提供
民眾可與月球立體投影合照。圖／天文館提供
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現場架設望遠鏡供民眾觀月及拍照。圖／天文館提供
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最大與最小月比較，一般民眾未實際比較感覺不出月亮有變大變小。圖／天文館提供
最大與最小月比較，一般民眾未實際比較感覺不出月亮有變大變小。圖／天文館提供
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天文館元宵節
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