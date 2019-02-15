今年最大滿月剛好元宵節 南瀛天文館辦路邊賞月

2019-02-15 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台灣今年最大滿月天象適逢元宵節，台南市南瀛天文館2月19日元宵節將在台南鹽水月津港舉辦「月夜月美麗路邊天文」活動，當晚6點將在熱鬧的水月橋港邊設攤，現場架設大型天文望遠鏡觀察月亮，並以立體星球投影設備舉行「月亮講座」。讓今年最大滿月與精彩元宵花燈相互輝映，邀請民眾賞燈也一起賞月，順道推廣天文教育。

月球繞地球運行的軌道是橢圓形，因此月球距離地球時近時遠，近時月亮看起來較大，遠時較小。今年2月19日下午5點3分月球過「近地點」，恰巧當晚11點54分是月相達「望」，也就是滿月時刻，將可觀賞到今年最大一次滿月。

活動現場開放體驗天文館以月亮為主題所開發設計的天文教具「月相好好玩」，民眾能進一步認識月相變化，到場民眾還能

用自己的手機透過望遠鏡，拍下美麗清晰的月亮表面合成照片留念。

天文館表示，月亮的視直徑達33角分28.5角秒，若與今年最小的一次滿月相比（預計時間9月14日12點剛好又遇到中秋節，屆時月球的視直徑29角分24.3角秒），相差約有4角分，這差別以肉眼觀看其實並不會感到特別明顯，但經過刻意比較就能看得出來。