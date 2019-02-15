南台科大師生紫斑蝶創意剪紙 茂林國家風景區展出

2019-02-15 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



南台科大工業管理與資訊系曾碧卿老師結合創意工作室謝美鈴、劉秀紋的「一剪鍾情」剪紙課程，以台灣特有「紫斑蝶」作為創意主題，師生作品受到茂林國家風景區管理處的青睞，力邀在新威遊客中心推出「紫斑蝶剪紙展」，即日展出到3月31日。

南台科大爭取到教育部大學社會責任實踐USR計畫，前往茂林風景品舉辦「紫斑蝶V.S紙斑蝶-創新教學紫斑蝶創意剪紙特展」，展出緣起校方執行USR計畫，推動在地文化設計「一剪鍾情」剪紙課程，除一般剪紙創意作品還有台南官田菱角、「紫斑蝶」作為創意主題，展贏得熱烈迴響。

茂林國家風景區管理處得知剪紙蝶作品廣受青睞，將師生作品列入「2018-2019茂林雙年賞蝶季」系列活動，在新威遊客中心推出「紫斑蝶剪紙展」，展出作品由曾碧卿與謝美鈴、劉秀紋指導學生共同創作。

曾碧卿表示，這群潛力無窮的學生在課堂激發出質樸創意，展現作品中，每幅都是獨一無二，或簡單、細膩或華麗，都值得細細品味，「紙斑蝶」剪紙創作與美麗的紫斑蝶相呼應，「盡情飛舞展現其內在的自信與外在的生命力」。

紫斑蝶每年11月到隔年3月間無雨天或是陰天，在「茂林國家風景區」多能看到群蝶飛舞。今年除了真的紫斑蝶，還能欣賞南台科大師生的剪紙「紙斑蝶」作品。