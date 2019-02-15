越南也淪陷...越南豬肉產品 首度驗出非洲豬瘟病毒

2019-02-15 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



非洲豬瘟疫情延燒，非洲豬瘟中央災害應變中心今下午6點召開記者會說明，確認首次從越南旅客違規攜帶豬肉三明治中，檢出非洲豬瘟病毒基因陽性，防檢局已於今日正式通知越南主管機關，並且從15日下午6點起，將全面全面加強來自越南旅客手提行李檢查，直到確認越南沒發生疫情，才會停止。

農委會主委陳吉仲表示，第一時間已向世界動物衛生組織（OIE）通報，也傳遞消息給越南當局，告知台灣確認從來自越南的豬肉產品檢測出非洲豬瘟病毒，這是第一個立即因應措施，第二個動作則是將越南加入高風險地區，15日下午6點開始，會百分百檢查來自越南的旅客行李；第三個措施是預計在三月初，透過台大、農科院等學術單位，邀請越南跟其他各國專家到台灣，分享各國在非洲豬瘟上的防疫政策與具體策略、成效，讓亞洲國家可以建立區域聯防。

農委會表示，這起案例是今年2月5日由1名我國籍旅客違規攜帶豬肉三明治搭乘越捷航空班機，從越南胡志明市入境台南機場遭查獲，已裁罰台幣3萬元，樣本經畜衛所檢測再定序確認，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％。至於肉品來源、越南當地是否已發生疫情，尚無法確知。

農委會表示，由於越南尚無向世界動物衛生組織(OIE)通報非洲豬瘟疫情，該肉品可能源自中國大陸或其他疫區，顯示旅客違規攜帶肉品入境均有傳播疫病風險。

農委會表示，另有2件來自中國大陸豬肉產品今也確認檢出非洲豬瘟病毒基因，截至今天為止，中國大陸肉品累計已達22案例，農委會認為，中國大陸疫情仍屬嚴峻。

農委會表示，來自越南旅客違規攜帶肉類產品入境件數僅次於中國大陸，防檢局從去年11月起，對來自越南旅客違規攜帶或棄置的越南豬肉產品進行採樣監測。農委會表示，到今年2月13日止已檢驗54件，畜衛所今天確認首例非洲豬瘟病毒基因陽性案例。

農委會表示，越南為口蹄疫疫區，但尚無通報非洲豬瘟疫情，雖然自越南旅客所攜帶豬肉產品驗出非洲豬瘟病毒基因，但因這案例肉品確實來源不明，所以未將越南列入非洲豬瘟發生國家。

因此，若旅客自越南違規攜帶豬肉產品入境，仍依據現行裁罰基準第1次處3萬元罰鍰。另防檢局將自今日18時起，旅客違規攜入豬肉製品也將持續進行監測。

除越南案例外，今天另有2件來自中國大陸豬肉產品亦確認檢出非洲豬瘟病毒基因，累計中國大陸已達22案例。