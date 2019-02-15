來自越南的肉品 首度驗出非洲豬瘟病毒核酸

2019-02-15 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



非洲豬瘟示意圖。 聯合報系資料照片 分享 facebook 農委會今晚宣布，確認首次從越南旅客違規攜帶豬肉三明治中，檢出非洲豬瘟病毒基因陽性，防檢局已於今日正式通知越南主管機關。

這起案例，是今年2月5日由1名我國籍旅客違規攜帶豬肉三明治搭乘越捷航空班機，從越南胡志明市入境台南機場遭查獲，已裁罰台幣3萬元，樣本經畜衛所檢測再定序確認，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％。

農委會表示，由於越南尚無向世界動物衛生組織(OIE)通報非洲豬瘟疫情，該肉品可能源自中國大陸或其他疫區，顯示旅客違規攜帶肉品入境均有傳播疫病風險。

農委會表示，另有2件來自中國大陸豬肉產品今天也確認檢出非洲豬瘟病毒基因，截至今天為止，中國大陸肉品累計已達22案例，農委會認為，中國大陸疫情仍屬嚴峻。

農委會表示，來自越南旅客違規攜帶肉類產品入境件數僅次於中國大陸，防檢局從去年11月起，對來自越南旅客違規攜帶或棄置的越南豬肉產品進行採樣監測。

農委會表示，到今年2月13日止已檢驗54件，畜衛所今天確認首例非洲豬瘟病毒基因陽性案例。

農委會表示，越南為口蹄疫疫區，但尚無通報非洲豬瘟疫情，雖然自越南旅客所攜帶豬肉產品驗出非洲豬瘟病毒基因，但因這案例肉品確實來源不明，所以未將越南列入非洲豬瘟發生國家。

因此，若旅客自越南違規攜帶豬肉產品入境，仍依據現行裁罰基準第1次處3萬元罰鍰。另防檢局將自今日18時起，全面加強來自越南旅客手提行李檢查，旅客違規攜入豬肉製品也將持續進行監測。

除越南案例外，今天另有2件來自中國大陸豬肉產品亦確認檢出非洲豬瘟病毒基因，累計中國大陸已達22案例。

農委會表示，其中第21例是台中機場1月30日自入境香港班機之旅客棄置箱所採樣豬肉乾(江蘇省三只松鼠)，第22例是大陸籍旅客2月5日自澳門入境台中機場違規攜帶豬肉乾(產地不明)遭查獲並裁罰20萬元，因未繳納罰鍰已拒絕入境。