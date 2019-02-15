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明天桃園機場華航4航班取消 影響804名旅客

2019-02-15 17:08聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

華航機師罷工昨晚落幕，桃園機場今下午4點指出，明天(16日)在桃園機場的華航班機共取消4架次，包括出境、入境各2航班，預估影響804名旅客。

據桃機公司統計，本次華航機師罷工事件，自2月8日至15日止，桃園國際機場受影響航班總計145架次（取消138、延遲7），影響旅客約26529人次。

機場公司呼籲出國旅客及接送機民眾注意航空公司發布的最新訊息，詳細航班異動情況可參考中華航空公司官網說明專區。

華航機師罷工歷經7天，終於在昨晚落幕。聯合報系資料照
華航機師罷工歷經7天，終於在昨晚落幕。聯合報系資料照
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桃園機場華航機師
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