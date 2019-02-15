適量飲酒有益心血管疾病？ 國健署：過時的觀念

2019-02-15 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



喝酒對於心血管的保護效果遠遠被致癌風險所抵消，為了整體健康著想，滴酒不沾才是最健康的作法。圖／本報系資料照 分享 facebook 身邊親友是否常將「適量飲酒有益心血管疾病」這句話掛在嘴邊？當心，這個觀念已經過時，快將這個消息轉告身旁的人。衛福部國健署提醒，最新國外研究已證實，喝酒對於心血管的保護效果遠遠被致癌風險所抵消，因此，為了整體健康著想，滴酒不沾才是最健康的作法。

國健署於「保健闢謠」指出，許多人誤以為喝點小酒可以保護心血管，但根據知名醫學期刊刺胳針（Lancet）去年8月發表的最新研究成果顯示，酒精使用是2016年全球第7大死因，約有280萬人死於酒害，也是造成15-49歲青壯年族群提早死亡的首要危險因子，而50歲以上族群因飲酒所致的罹癌死亡比例高達18.9%-27.1%。

另外，世界衛生組織（WHO）今年最新調查報告也指出，全球每年超過300萬人因喝酒而死亡，約占全球死亡人數的5.3%，代表每20人就有1人因酒害而死亡，原因包括事故傷害（28.7%）、消化性疾病（21.3%）、心血管疾病（19%）、傳染性疾病（12.9%）及癌症（12.6%）等。

國民健康署提醒三高及心血管疾病患者，規律用藥及監測血壓是不能間斷的，規律服藥才能有效控制病情，天天量血壓做好血壓監測，才能減少氣溫造成心血管的健康影響。另外，應養成良好生活習慣，及早戒菸，平時別大吃大喝，減少高鹽、高油及高熱量與過度加工食品，應多攝取蔬果及每周累積150分鐘中度身體活動，如快走、慢走、騎自行車、多爬樓梯少搭電梯。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康