影／圖畫書動起來！孩子演活角色 親子互動大秀創意

2019-02-15 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



人手一機的數位時代，想讓孩子靜下來看書，需仰賴多元媒介。世貿展覽館目前正在舉行2019年國際書展，今年規劃不少體驗區，鼓勵孩子走進閱讀世界。其中信誼基金會規劃四米高城堡，讓孩子發揮想像盡情塗鴉，另還結合繪本故事，鼓勵孩子化身為小小導演，演活故事中的主人翁。

「有個老婆婆吞了一隻蒼蠅，然後她吞下蜘蛛去逮蒼蠅、吞下鳥兒去捉蜘蛛、吞下貓去抓鳥兒、吞下狗去咬貓、吞下奶牛去追狗，最後吞下一匹馬…」；這首朗朗上口的歌謠，是出自美國知名插畫家西姆斯．塔貝克的作品，她用逐漸變大的洞，展現生動跳躍的視覺效果，無形中教會孩子認識神奇的生物鏈。

信誼基金會表示，比起繪本孩子往往對動畫更感興趣，因而開始思考如何透過動畫來讓孩子認識故事，進而回到書本閱讀。公關處長林瑞丹說，身在數位閱讀的時代，孩子每天張開眼看見許多影像。以往紙本閱讀旨在了解內容，並加以整合運用，是「深化知識」的過程，而數位時代則講究判斷及思考力，孩子要能蒐集及判斷資訊、還要懂得分享。

為此基金會特地製作一個與成人同高的老太婆看板，並將其肚子挖空，變成小型劇場。孩子拿著事先準備的小貓、蒼蠅、蜘蛛等道具，興奮地穿插登場，每個人化身為小小導演，盡情發揮想像力，在眾人面前演出精采好戲。

信誼基金會體驗長廖瑞文表示，故事中的老太太接連吞了蒼蠅、蜘蛛等，透過故事中角色化為扮偶的形式，家長及孩子可以透過偶台重新說演一次故事，有助於孩子理解故事。

年僅6歲的葉瀚隆說，看完動畫還可以自己動手扮演角色，感到很興奮，而且每個角色都會動，跟平時看圖畫書的感覺不一樣，覺得非常好玩、有趣！

林瑞丹表示，過去的紙本閱讀講求與自己對話，是自我內化的過程，數位時代的閱讀則著重與他人溝通，並從中習得不同的看法。孩子從欣賞動畫、到自己參與演出，有助於表達自我，也能學會傳達及分享內在知識。