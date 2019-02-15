枯水期降雨偏少 新竹地區「水情稍緊」燈號調為綠燈

2019-02-15 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



去年11月迄今降雨量低於平均值，其中新竹地區2月份以來更無降雨，經濟部水利署北區水資源局繼2月12日成立旱災緊急應變小組提早因應後，水利署長賴建信今天邀集中央氣象局、農委會、科學園區、地方政府及農田水利會等單位召開今年第三次水情會議，討論各項應變作為，會中決議新竹地區水情燈號轉為代表「水情稍緊」綠燈，並同步成立水利署災害緊急應變小組，嚴密日日監控水情，並滾動檢討各項因應作為。

水利署表示，雖然降雨偏少，但自去年8月起由水利署及所屬各區水資源局召開30次會議研商不同情境檢討因應，並加強自河川取水，不足水量再由水庫放水，減少水庫出水量，同時也採取水庫出水總量管制、跨區支援調度、農業加強灌溉管理、推動一期稻作轉旱作、大面積輪流灌溉節水、工業區及科學園區自主節水、夜間離峰減壓供水、高地地區水車供水、整備抗旱水井及伏流水，同時啟動掌水工細緻管理水閘門，並密切與科學園區、縣市政府、產業公會及各水利會溝通協調。

水利署表示，經採取各項因應措施，自去年11月迄今共節水近2億噸，相當一座石門水庫蓄水量，因此目前尚可維持穩定供水。目前新竹地區已由石門水庫及永和山水庫最大量支援每日用水14-15萬噸，約佔新竹地區總用水量四分之一，並啟動抗旱備援水井，挹注新竹地區用水，同時配合氣象局與國防部在天候條件許可下，隨時進行人工增雨作業。

依據中央氣象局預估未來3個月雨量，北部接近正常、中南部正常偏少，為防氣候變遷降雨異常，水利署表示，將以最審慎態度保守應對，做好水情日日監控及調配，同時與各地方政府密切協調各項作為，以確保供水穩定，也呼籲各界加強節約用水。