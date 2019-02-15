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當長照成了主婦負擔：我照顧公婆，誰照顧我爸媽？

2019-02-15 14:59女人迷：最走心的女力媒體

「妳走了，我爸媽怎麼辦？」聽聞我想回娘家待一段時間，老公感到不可思議，眼神也透露出他認為這件事多荒謬。但我不走，我爸媽怎麼辦？誰來照顧我的父母？

當初結婚後，我開始學習如何做一個「好妻子」與「好媳婦」。當時我想，老公在外上班，我本應打理好家庭大小事，讓他無後顧之憂。幾十年來，日復一日。隨著公婆漸漸衰老，身體拉警報、上醫院頻率增加，甚至行動不便、需人攙扶，這些事都落到我頭上；同時，我愈來愈常接到父母打來的電話，兩老健康狀況變差，舊疾復發、新病再生，我距離家鄉遙遠，一年頂多回去兩次，只得口頭叮嚀父母。屢屢握著話筒心焦不已，卻什麼也做不了。

當然，我不是不願意照顧公婆的身體健康，但我更想花時間照料父母——我的孝順幾乎只能在夫家實踐，這件事讓我很難受，但我走不了，每當想和老公討論這件事，總是被莫名的愧疚感籠罩，讓我不得不嚥下原先要說的話。

自從住進夫家，我好像展開第二人生——重新適應新的家人、新的家庭、新的生活模式。我常常想念父母，懷念全家圍著餐桌共進晚餐的景象。我從母親那裡帶走一手好廚藝，卻幾乎沒為她煮過菜，彷彿是為了彌補這份遺憾，我每天做晚飯都特別賣力。

一開始，我經常安慰自己，父母生活安好便是幸運，人終究會長大成家，似乎不必時刻惦念，知道彼此狀態安穩即可。然而，這個想法隨著聽聞雙親健康每況愈下逐漸崩解，我次次都想奔回家探望、照顧他們。「妳走了，我爸媽怎麼辦？」「你照顧吧。」「我要上班啊！」聽聞我想回娘家待一段時間，老公以不可思議的語氣回覆我，眼神也透露出他認為這件事多荒謬。

但我不走，我爸媽怎麼辦？誰來照顧我的父母？

上述故事，你或許不陌生。內政部 2011 年資料顯示，主要家庭照顧者性別分佈以女性的 60.46% 多於男性的 39.54% ；男性照顧者的比例雖逐漸成長，但仍以女性照顧者為多。又根據中華民國家庭照顧者關懷協會的調查，目前臺灣約有七十幾萬名失能、失智和身心障礙者，其中有五成完全仰賴家庭照顧，近三成聘僱外籍看護工，僅有兩成使用政府長照資源。

長照示意圖，非文中當事人。 圖／聯合報系資料照
長照示意圖，非文中當事人。 圖／聯合報系資料照
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當長照成了家庭主婦的負擔

從中可看出，家庭照顧其實隱含性別問題。

故事中的媳婦，除了必須照顧公婆，也心心念念娘家父母的健康問題。她想當稱職的媳婦，也想當孝順的女兒，左右為難。女性婚後，若居住於夫家又沒有經濟能力，容易陷入範圍無限擴大的家務勞動中，難以脫身。

然而，長者照顧不應以性別作為區分。

以往，大眾多認為女性較具細心謹慎特質，適合做照護工作；或如上述故事裡，主角囿於全職家庭主婦的身份，好像理應擔起所有家務事，包含對公婆無微不至的付出。丈夫在照顧一事隱形，可能是來自於「外務／內務」簡單二分法的觀念，導致丈夫認為僅需在外打拚、成為經濟支柱即可，但家務勞動不是無限上綱，妻子也需要照顧自己原生家庭。雙方未進行良善溝通的結果，即造成妻子身心俱疲、丈夫無法理解。

照顧容易成為照顧者精神和身體的龐大負擔，一方面是照顧者家務繁忙，除了照顧長者，也須打理其他事物；另一方面則是不熟悉照顧方式，許多人是第一次面臨協助他人復健或如廁、盥洗，過程中，自己勞心勞力，但卻無法讓長者無法得到最妥善的照料。

在此，或許要先破除一個迷思——孝順不是非得親力而為。

如何和家人進行溝通？能做些什麼？

人本來就不是機器，當照顧勞務超出負荷範圍，想逃、覺得累都很正常，無須過度愧疚。

故事裡這位女性面臨的難題，可能是你的縮影，或你曾經看過、聽過類似事件。無論是出外工作或家務勞動都有辛苦之處，需彼此體恤與理解，有時候，我們可以跳脫自己原先位置，換個身分去思考，你原先認為「還好吧」、「無所謂」的事情，也許會變得沒那麼理所當然喔！

送給故事主角以及感同身受的你一些小建議：

如果你願意，可以試著和配偶一同討論長者照顧問題，也和公婆、父母進行溝通，深入了解彼此想法，再想出最適合的模式。

首先，慢慢開啟對話的契機——最好不要在雙方為了這件事起爭執時「順便」提出，當兩人都在氣頭上，難以理性討論，最後容易變成各說各話，彼此都沒辦法體諒對方；嘗試找一段足夠充裕的時間，讓兩人能安靜進行談話，或許睡前是一個很適合的時機。

開啟對話後，一點一滴提出你的感受，也適時稱讚對方曾有的付出，例如：「我知道你在外面工作很辛苦，但照顧你爸媽的同時，我也想照顧我爸媽⋯⋯」盡量讓對方能設身處地站在你的立場思考：「你父母拉拔你長大，我知道你會擔心他們沒人照顧；但我也心疼我的父母沒人在旁邊⋯⋯」接著提出你的想法：「我們能不能共同分擔照顧工作？」形式有很多種，例如：白天由妻子打理、晚上讓丈夫接手；若兩人的能力不足以負擔，可考慮尋求外部資源幫忙。

政府和坊間提供許多長照資源，例如：居家服務、社區日間照護中心等等，如果有金錢上的考量，也能嘗試申請相關補助。讓專業工作者進行照顧，不僅可減輕家人精神和體力上的負擔，也能將長輩照料得更加妥貼。你們可以嘗試循序漸進善用外界資源，避免長輩一時無法接受。例如：先從居家服務開始，讓長輩慢慢習慣由外人進行照顧，再接著進一步運用日間照護中心。

讓專業工作者分擔家庭照顧勞務，家人能投入更多心力在精神層面，和長輩進行心靈交流和對話，減少因照顧產生的衝突，創造良好互動關係。

雖然大家價值觀不盡相同，其實都想為這個家盡一份心力。有人認為孝順就是在父母身旁隨時待命、聽話行事；也有人覺得精神上的關心更為重要，因此適時將勞動照顧工作交予專業人士。或許，我們可以重新定義和思考「孝順」這件事。

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本文由女人迷授權，原文連結請點

當長照成了主婦負擔：我照顧公婆，誰照顧我爸媽？

長照媳婦婚姻結婚

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