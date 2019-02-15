年後消脂甩油膩 中醫博士教走路按摩肚子

2019-02-15 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



春節9天連假結束，下周元宵節，過年與親朋好友家人聚會，難免大魚大肉飲食熱量高，體重超標，嘉義縣衛福部朴子醫院中醫科博士李昌諴今天傳授，走路健身運動按摩肚子的方法，可以做鍛鍊腹部運動，邊走邊按摩，利用雙手促進腸胃乳動，增加排便順暢。

李昌諴說，走路健身運動按摩肚子方式，以雙手交疊(右手壓左手)往腹部揉按、作繞圈循環。採右下、往上、橫式、左下可以重複數個循環(按摩升結腸、橫結腸、降結腸順序)。特別提醒按摩方向是按照自己身體順序畫圈按摩，由右下往右上、由右到左、左上至左下、左下往右上，增加排便順暢。

緊接著元宵節及228連假，戶外健走按摩循序漸進增加運動量，減少身體負擔，假日與家人好友到戶外賞花燈，可以做鍛鍊腹部運動：邊走邊按摩，利用雙手促進腸胃乳動，腹部可以利用萬金油，或者涼性藥膏可以消除脹氣。

朴子醫院中醫科提供數個中醫茶飲方，可以沖泡玫瑰加山楂、烏梅加陳皮、麥茶單味、決明子茶(炒過)、荷葉茶、花果茶，茶飲配方加入300至500 CC 冷開水，煮滾後沖泡去渣，當作日常茶飲用消脂茶。