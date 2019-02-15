啥米！想靠燕麥減肥 營養師：可能越吃越重

2019-02-15 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



農曆春節大吃大喝不少人胖了一圈，有民眾想靠吃燕麥片來快速瘦身，但南投醫院營養師蔡玉思提醒，麥片雖被視為健康食材，但過量可能反而變更胖。

燕麥片因含豐富膳食纖維，被視為對抗肥胖、降血脂、降膽固醇及減少心血管疾病的健康食物。蔡玉思表示，燕麥被視為健康食材，最主要是它的水溶性纖維β-聚葡萄醣，可延緩胃腸的排空時間，易產生飽足感；增加糞便體積，縮短大便在大腸內滯留的時間；降低血中膽固醇；抑制餐後血糖的上升、燕麥是低GI（升醣）食物。

但燕麥也有熱量，吃太多身體無法消化過多熱量時，也一樣會胖。而將燕麥當成點心或攝取含糖量較高的燕麥飲品，還是容易導致攝取過多的熱量。若想減重的民眾，要注意食用量及分量代換。例如：1/4碗白米飯等於3匙免洗湯匙的燕麥片。

蔡玉思說，燕麥並非所有人都適合食用，因為燕麥磷含量較高，而腎臟功能差者會導致排除磷的功能變差，會加速腎臟惡化，所以慢性腎臟病患者不宜。另外有麩質過敏症者，容易造成腸胃道系統營養素吸收不良，所以也不建議。