年減3.22萬噸碳排 桃機奪亞太綠機場專案冠軍

2019-02-15 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



桃園國際機場獲得綠機場認證，最大型F類航機A380也每天使用桃園機場提供的橋氣橋電。圖／桃機提供 分享 facebook 桃園國際機場公司指出，國際機場協會於2月12日公布亞太區綠機場認證，桃機以「第一、第二航廈橋氣橋電汰舊換新」專案，獲得評審團青睞，獲得1000萬至4500萬旅客運量分組冠軍「白金獎Platinum」。

此分組第二名（金獎）為澳洲雪梨機場，第三名（銀獎）為印度拉吉夫甘地國際機場，該獎座預計於4月初在香港舉行的國際機場協會世界及亞太區年會中頒發。

為減少航空業對環境的影響，也考量到每個機場的特殊性，每年機場協會都設定不同主題，今年的主題為綠能機場基礎建設（Green Airport Infrastructure）。桃機引述國際機場協會亞太區總監Patti Chau的話表示，機場協會亞太區共有49國家、110位成員、589個機場，一共遞交了19份優秀的綠能方案，想從其中選出能獲得綠機場認證的名單實為不易。

桃機指出，在航機停車之後，仍有旅客、行李下機、地勤人員補給、機務人員檢查等作業在進行中，需要電力和空調以維持運作。以往都靠航機電源或是地勤公司的電動車、氣動車供氣、供電，桃機推動地面輔助氣源、電源（簡稱橋氣、橋電）設備汰舊換新，牽涉到營運中的機場需關閉停機坪整修空橋，需要經常協調機場公司航務處、航空公司、地勤公司、機場航聯會等單位，並獲得各單位的支持才能進行。

桃機表示，在投入10億元，耗時5年的計畫完成之後，桃園機場橋氣橋電使用率大幅成長了75.8％，本專案總計減少二氧化碳排放3.22萬噸、推估減少航空燃油消耗1020萬公斤、減少氮氧化物排放82.4萬公斤，以及5.2萬公斤的碳氫化物，證明桃機在綠能基礎建設上有大幅度的改善，橋氣橋電能和各類型航機配合的兼容性也獲航空公司肯定，就連最大型F類航機A380也每天使用桃園機場提供的橋氣橋電，未來桃機亦將為善盡社會責任而持續戮力。