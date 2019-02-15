砸10萬買200張刮刮樂慘賠3.4萬 勸世文讓網友醒了

2019-02-15 13:07 聯合新聞網 綜合報導



網友買了200張刮刮樂，攤開在地上很壯觀。 圖擷自 爆怨公社 分享 facebook 過年時許多人總是會趁著領有年終獎金或紅包，到彩券行玩刮刮樂試手氣，期盼能一夕致富。有民眾在過年期間花了10萬元買了4本共200張中獎率100%的「金豬獎」刮刮樂，最後只拿回66000元，不僅沒有實現百萬富翁的夢想，還慘賠34000萬元，讓他心在淌血。

網友砸大錢買刮刮樂，卻慘賠3.4萬元。 圖擷自 爆怨公社 分享 facebook 這位民眾在臉書「爆怨公社」上PO出他買來的部份「金豬獎」刮刮樂照片，只見地上整齊地排好了50張刮刮樂，攤開來看頗為壯觀。這款「金豬獎」每張售價500元，頭獎是300萬元，而中獎率則是100%。每本有50張，也就是一本售價25000元，原PO買了4本共砸了10萬元，期待能靠著高中獎率大賺彩金，可惜卻事與願違。

他刮完200張後只賺回66000元，慘賠34000元，後悔的表示「玩刮刮樂真的不能衝動啊」。貼文引來網友熱議，有人酸原PO說「業配文你就相信啦？」、「這麼好回本，政府就沒得賺了」、「你真的相信台彩？」、「會中一張就會中」；還有人開玩笑的表示「你一定不是公務人員」、「只能說感謝你的實驗精神了」、「代替別人感謝你把沒有頭獎的買走了4本」、「謝謝你讓我看清」、「真是太有善心了」、「台彩表示：謝老闆」。

也有網友分享自己慘痛經驗，「上次買了一本2000大洋的（3萬），就輸了一萬多了」、「我第一次買刮刮樂一下手就選擇2000元的一張，結果刮中1萬，然後……我再也不買了，因為扣稅金要2040元」。

日前有Youtuber拍影片買一整本共18張的刮刮樂做實驗，看看中獎率有多高，最後倒虧14000元，影片也引起網友討論。台彩公司對此表示，每期刮刮樂彩券整體中獎率是以該期總中獎張數，除以總發行張數計算，各獎項分配採隨機分布，如以一本或一張的角度去計算刮刮樂中獎機率並不客觀。台彩也提醒民眾，開心玩刮刮樂之餘還是要保持理性並量力而為，千萬不要沈迷。