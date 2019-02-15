7歲以下1成5沒做過兒童健檢 醫：恐潛藏兒虐個案

2019-02-15 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



據國健署去年追蹤年滿7歲兒童使用情形顯示，98年出生正常體重的孩子至7歲前，約1.5%從未使用。兒科醫師提醒，這些孩子極可能來自高風險家庭。 聯合報系資料照 分享 facebook 今年初起兒虐事件頻傳，社會關注如何及早找出這些活在家庭暴力中的孩子，其中衛福部提供的兒童預防保健服務就可成為防兒虐利器。

據去年追蹤年滿7歲兒童使用情形顯示，98年出生正常體重的孩子至7歲前，約1.5%從未使用。兒科醫師提醒，這些孩子極可能來自高風險家庭，公部門應積極掌握資訊，並盡快家訪了解。

據國健署調查，98年出生正常體重兒童7次兒童預防保健服務分析利用結果，169778樣本人數中，2451名孩子完全未使用過。恩主公醫院兒科主治醫師許登欽表示，以臨床情形分析，這些孩子應絕大多數來自原鄉或偏鄉，想找有兒科醫師或家醫科醫師的醫療院所常須耗費2小時車程，許多家長礙於時間及金錢壓力，放棄機會。

另外，針對來自都會區、從未做過兒童健檢的孩子，許登欽指這些孩子非常可能在潛在兒虐高風險家庭，公部門更積極掌握，有效避免憾事發生。他呼籲家長應更加重視兒童預防保健服務，出生至7歲長期追蹤兒童，可及早發現先天性疾病，避免嚴重到都需送醫或突然昏迷，才發現孩子健康出問題。

國健署副署長游麗惠表示，依據她在地方工作時的經驗，這些從未做過兒童健檢的孩子確實有可能與社經地位、來自高風險家庭有關，但她也猜測絕大多數應是戶籍設在國內，但長期旅居海外。國健署婦幼健康組組長陳妙心則說，雖已經掌握數據，但這些孩子分布於哪些縣市、家庭特色為何尚未深入了解，預計需耗時半年家訪，才能掌握實際狀況。

國健署提供7歲以下兒童7次免費兒童健康檢查，只要攜帶寶寶的健保IC卡及兒童健康手冊，到有兒科或家醫科健保特約醫療機構或衛生所，就可接受這項免費預防保健服務，檢查項目包括：生長評估(身高、體重、頭圍)、身體檢查(聽力、眼睛、口腔檢查等)、發展評估(粗動作、精細動作、語言表達)等，就能清楚了解小孩的發育是否正常。