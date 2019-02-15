把握今日好天氣 明日北部、東半部高溫驟降7度有雨

2019-02-15 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



把握今天好天氣，明天北台灣氣溫驟降。中央氣象局指出，明、後兩天受到東北季風增強影響，北部、東半部將出現局部降雨，天氣也會明顯轉涼，跟今天相比，高溫恐下降6、7度。到了下周一東北季風減弱，北部高溫回升，下周二至下周四北部海面出現鋒面，整體都是有短暫陣雨的天氣型態。

氣象局指出，今天各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有局部降雨，白天氣溫感受舒適至溫暖，北部回溫較明顯，高溫約24至26度，東半部約27度，中南部仍可達30度左右，而清晨各地低溫約16至20度仍較涼，中南部日夜溫差較大。

氣象局預報員張承傳指出，明、後天由於東北季風增強，天氣將轉變，迎鋒面北部、東半部水氣增加，出現局部降雨，尤其是在基隆北海岸，降雨情況較為持續，北部平地也有可能出現短暫陣雨；溫度方面，天氣轉涼，北部、東北部白天高溫僅18至20度，和今天相比高溫相差6、7度，其他地區高溫則為24至30度，尤其是中南部，基本上對天氣變化感受不大。