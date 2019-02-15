親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

把握孩子黃金發展時期 善用7歲前7次免費健檢

2019-02-15 14:11聯合晚報 記者羅真／台北報導

國健署提醒家長把握孩子的黃金發展時期，依兒童健康手冊所列時程定期帶孩子前往檢查。...
國健署提醒家長把握孩子的黃金發展時期，依兒童健康手冊所列時程定期帶孩子前往檢查。 記者魏翊庭／翻攝
分享

衛福部國健署提供七歲以下兒童七次健康檢查，但超過兩成的孩子並未完整利用。國健署提醒家長把握孩子的黃金發展時期，依兒童健康手冊所列時程定期帶孩子前往檢查，只要攜帶寶寶的健保IC卡及兒童健康手冊，到有兒科或家醫科健保特約醫療機構或衛生所即可。

國健署副署長游麗惠說明，這系列健康檢查稱作「兒童預防保健服務」，健康檢查項目主要包括身高、體重、頭圍等生長評估、聽力、眼睛、口腔檢查等身體檢查、動作與語言表達等發展評估，加上家長與醫師討論孩子平日的情形，就能清楚知道小孩發育是否正常。

六個月大的小碩（化名）在出生後一個月接受檢查，被醫師發現肚臍有異常分泌物，確診是臍腸系膜導管未關閉，所幸立刻手術而免於後續感染發炎。三歲半的小翰出生時是928公克的極低體重早產兒，同樣透過這系列健康檢查發現弱視，如今視力維持在0.6以上，學習力已與正常孩子無異。

不過，國健署統計，104年至106年間，這七次免費的兒童健康檢查平均利用率約在77.7%至78.7%間，換言之約有兩成一至兩成二的孩子並未完整利用。去年度進一步追蹤年滿七歲兒童的使用情形，其中有1.5%的孩子從未使用過這項服務。

游麗惠提醒家長把握孩子的黃金發展時期，依兒童健康手冊所列的時程，定期帶孩子至醫療院所接受健康檢查。前往檢查前，可先動手填寫兒童健康手冊上「家長紀錄事項」頁面，以協助醫護人員更充分的參考資訊；前往檢查時，只需攜帶兒童健康手冊與健保卡，費用部分僅須負擔掛號費。

恩主公醫院小兒科主治醫師許登欽說，兒童預防保健服務常揪出新生兒的先天性心臟病、疝氣，以及幼兒發展遲緩、斜弱視或自閉，對孩子的發展有很重要的幫助，但原鄉與偏鄉孩子的利用率偏低。在家長端只能多多宣導，醫院端則可強化偏鄉巡迴醫療。

健康檢查國健署新生兒
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

刮刮樂這樣玩立刻中5千 他驚呼「最狂刮法」

2019-02-15 14:15

砸10萬買200張刮刮樂慘賠3.4萬 勸世文讓網友醒了

2019-02-15 13:07

把握今日好天氣 明日北部、東半部高溫驟降7度有雨

2019-02-15 12:11

下周油價大漲 汽、柴估調漲0.7元、0.3元

2019-02-15 11:12

買東西抽中泰國來回機票大獎？網揭秘：根本廢紙一張

2019-02-15 12:00

枯水期降雨偏少 新竹地區「水情稍緊」燈號調為綠燈 

2019-02-15 15:32

當長照成了主婦負擔：我照顧公婆，誰照顧我爸媽？

2019-02-15 14:59

屠檢獸醫大缺工 肉品安全有隱憂

2019-02-15 14:29

屠檢獸醫長期缺工 學者：提高薪資、導入公費

2019-02-15 14:26

環境差、壓力大… 屠檢獸醫流動率高

2019-02-15 14:22

年後消脂甩油膩 中醫博士教走路按摩肚子

2019-02-15 14:03

啥米！想靠燕麥減肥 營養師：可能越吃越重

2019-02-15 13:12

年減3.22萬噸碳排 桃機奪亞太綠機場專案冠軍

2019-02-15 12:58

7歲以下 1.5%沒做過兒童健檢 醫：恐潛藏兒虐個案

2019-02-15 12:34

商港違規垂釣罰金低 去年開單逾6千件史上最高

2019-02-15 11:46

連署請命開放漁港垂釣 釣友不排除上凱道

2019-02-15 11:43

屠檢獸醫累又低薪 學者：給資格地位和福利才能留人

2019-02-15 11:35

整年都在找人！屠檢獸醫師不足 成食安隱憂

2019-02-15 11:25

日夜顛倒環境辛苦 屠檢獸醫師流動率高

2019-02-15 11:25

刮刮樂鬧元宵 五款新品今日上市

2019-02-15 11:22

白米消費量36年來少一半 周末到總統府「做伙來呷飯」

2019-02-15 11:04

7次免費兒童健檢 逾2成幼兒未完整利用

2019-02-15 10:48

6千鈔票當包材！他手作情人節花束 「希望老婆把包裝紙還我」

2019-02-15 10:35

春節有人吃年糕卡氣管奪命 元宵吃湯圓學這招保命

2019-02-15 10:32

奢華滑雪度假 當一次歐洲貴族

2019-02-15 10:23

現場傻眼！他上知名訂房網站 訂到未完工旅館

2019-02-15 09:52

理科太太沒啥不好 要怪就怪不露臉就沒聲量

2019-02-15 09:48

拍照卡位亂象怎解？北海道蒸汽火車活動用這招

2019-02-15 09:26

大樂透百萬大紅包最後1天 4400萬元等你中

2019-02-15 08:45

食物冷凍不會壞？4概念避免食物浪費

2019-02-15 08:44

冷空氣偏弱代表冬天結束了嗎？吳德榮這樣回答

2019-02-15 07:36

水氣減少…北部回溫 各地舒適至溫暖

2019-02-15 04:55

公車進校園3年見成效 機車事故減半

2019-02-15 00:19

快去加油！ 下周汽油估漲0.6元

2019-02-15 00:19

針對兩族群！暖冬遊奏效 觀光局月底續推春遊補助

2019-02-15 00:19

健康你我他／現代陶淵明 勞動換健康

2019-02-15 00:03

醫病新知／心臟「遠距照護」 省去就診奔波

2019-02-15 00:03

飲食西化+基因、遺傳 男大生罹腸癌 父親也是晚期

2019-02-15 00:03

愛滋患者器官互捐 6人正等候

2019-02-15 00:03
看更多

熱門文章

真愛試煉！全台「情侶禁地」大搜祕 行天宮也不行

2019-02-14 16:27

付出三分得到七分！今年事業運特別旺的3大生肖

2019-02-14 17:00

「十個男人九個會喝茶」 同事的買春比例讓她嚇到

2019-02-14 16:11

針對兩族群！暖冬遊奏效 觀光局月底續推春遊補助

2019-02-15 00:19

現場傻眼！他上知名訂房網站 訂到未完工旅館

2019-02-15 09:52

9成市售精油不純 弘光科大：摻人工香精塑化劑

2019-02-14 21:22

冷空氣偏弱代表冬天結束了嗎？吳德榮這樣回答

2019-02-15 07:36

春遊國旅補助 觀光局：住宿補助金額可能降低

2019-02-14 16:22

只剩幾天！4間名店「2月底熄燈」 60年回憶畫句點

2019-02-14 16:43

24歲台男與75歲英國戀人 情人節後步上禮堂

2019-02-14 21:13

砸10萬買200張刮刮樂慘賠3.4萬 勸世文讓網友醒了

2019-02-15 13:07

元宵節逢最大滿月 百年難得一見

2019-02-14 18:24

連署請命開放漁港垂釣 釣友不排除上凱道

2019-02-15 11:43

侯昌明父親失智22年離世 醫師：家屬辛苦了

2019-02-14 22:30

孩子好好的怎麼會猝死？ 女童裝去顫器加遠距照護保命

2019-02-14 19:23

小孟塔羅：2019在哪方面會破財 要小心預防？

2019-02-15 09:48

水氣減少…北部回溫 各地舒適至溫暖

2019-02-15 04:55

今日星座運勢／處女有機會獲好商機 容易受人器重

2019-02-15 00:00

【為媳心得】鄒惠蓉／婆媳問題，我靠自己解決

2019-02-15 06:00

下一班自由座哪排隊？台灣高鐵新一代電子看板一目瞭然

2019-02-14 16:02

水母回來了！帛琉水母湖 睽違2年再開放浮潛

2019-02-14 15:56

你儂我儂「凍未條」 事後避孕把握關鍵72小時

2019-02-14 20:25

2019日本賞櫻預測出爐！3月18日東京搶先開

2019-02-15 13:04

震撼消息！SWATCH以FlyMagic腕表顛覆鐘表業

2019-02-15 08:02

把握今日好天氣 明日北部、東半部高溫驟降7度有雨

2019-02-15 12:11

LINE Points賺點密技看這！情人節辦LINE MOBILE更划算

2019-02-14 16:28

渣男、假閨蜜、機車上司 人生最該感謝的4種過客

2019-02-14 22:34

6千鈔票當包材！他手作情人節花束 「希望老婆把包裝紙還我」

2019-02-15 10:35

雞蛋大缺貨 農委會「以蛋換蛋」減少加工用進口補足

2019-02-14 22:03

小三兒花光500元餐費買玩具 單親媽氣哭要他「當場摔爛」

2019-02-15 14:57

台南「世界最美花道」花況達7成 假日賞花交通全攻略

2019-02-14 18:01

啥米！想靠燕麥減肥 營養師：可能越吃越重

2019-02-15 13:12

紐約時裝周／賈靜雯下衣失蹤看Marc Jacobs

2019-02-14 17:46

大樂透百萬大紅包最後1天 4400萬元等你中

2019-02-15 08:45

【我愛一個人煮-51】太陽臉／蘿蔔糕與獅子頭

2019-02-15 06:00

情人節別吃太飽再辦事 骨盆腔充血不足「難達天堂」

2019-02-14 19:01

再2個月！餃子の王將：「台北首店」4月下旬開幕

2019-02-14 22:05

「神秘」新蛙種 現蹤印度西高止山脈

2019-02-14 19:19

頂好Wellcome教元宵小點！DIY「拔絲湯圓」只要3步驟

2019-02-14 21:21

不只艾莎預告片！東京迪士尼打造「冰雪奇緣」主題園區

2019-02-15 00:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top