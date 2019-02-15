商港違規垂釣罰金低 去年開單逾6千件史上最高

2019-02-15 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



商港違規垂釣件數暴增。 聯合報系資料照 分享 facebook 目前違反商港法遭裁罰的樣態，幾乎皆為違規垂釣問題。依據交通部港務局統計，違規垂釣遭裁罰案件從105年3千9百多件，106年3千7百多件，到了去年一下子增加至6千2百多件，裁罰金額也達到782萬元，雙雙成為史上最高，其中去年光台中港就開出4千多件裁罰，高居全台商港之冠。

依據交通部航港局統計，歷年違反商港法裁罰件數中，一向是以違反商港法第36條第2項港區違規垂釣為最大宗，相較其他違規件數每年僅個位數，105年港區違規垂釣共3973件，裁罰479萬餘元；106年3759件，裁罰422萬餘元；去年飆升至6257件，裁罰金額達782萬餘元。

細分區域，發現以中部航務中心轄區，也就是台中港違規的比例最高，105年有2606件，106年2219件，去年則增加至4542件。

桃園市海釣協會會長李秉儒解釋，有時因為洋流會把魚群帶到某處，像是基隆冬天有紅甘、台北港冬天有黑毛，這些都是熱門魚種，民眾也會跟著熱門魚群聚集處垂釣。但以整個北部來說，其實已經沒有多少釣點了，很多堤防都有相關限制，商港採取部分區域開放，有些港區只開放六、日，可能難免還是有人在平日限制的時間闖入，造成違規垂釣等問題。

台灣港務公司台中港務分公司指出，目前台中港開放垂釣的區域有兩處，包含一百號碼頭的329公尺，以及北防波堤設有安全護欄區域的1535公尺。至於北防波堤後段1000多公尺沒有設置安全護欄，加上東北季風強勁，有時浪高達3至4層樓，又容易打滑，因此禁止垂釣。但偏偏北防波堤後段愈靠近外海，白帶魚等其他魚群數量愈豐富，更吸引釣客，導致違規件數相當高，且相較於漁港一次開罰3萬，商港僅裁罰600元起跳，使得釣客甘冒風險。

台灣港務公司指出，公告開放商港港區垂釣有兩種方式，一種是特定的時間舉辦活動時進行申請，另外一種是相關釣魚團體申辦，雙方簽管理守約，由團體自主管理，包含每天排人看守狀況等。要開放釣魚，須符合不干擾作業秩序、不影響安全、不造成汙染等三項原則，例如防波堤比較有魚群活動，更吸引釣客前往，但有些防坡堤因為浪的轉向變化，可能掀起瘋狗浪等，有一定程度的危險，垂釣本來就不是港區的主要業務，有安全疑慮就要適度評估。