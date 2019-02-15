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連署請命開放漁港垂釣 釣友不排除上凱道

2019-02-15 11:43聯合報 記者洪安怡╱即時報導

釣客連署請命開放漁港。 聯合報系資料照
釣客連署請命開放漁港。 聯合報系資料照
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去年下半年就傳出海委會海保署和海巡署開始盤查釣客漁獲，讓海委會發新聞稿澄清，近日更有釣客秀海巡署宣導漁港禁止違規垂釣的傳單，讓釣界風聲鶴唳。有民眾於國發會公共政策參與平台上提議開放漁港，台灣釣權團結聯盟亦指出，已經連署多位立法委員，預計於農曆年後召開相關會議，倘若還無效，不排除走上凱道爭取權利。

據漁港法第18條規定，在不妨礙港區作業、安全及不造成港區汙染情況下，應指定區域，訂定相關措施，公告開放民眾垂釣。但許多釣客指出，目前大部分的漁港都禁止釣魚，漁港是公共建設，民眾應有權使用。

有民眾於國發會公共政策網路參與平台上發起提議，「修正漁港法全面開放漁港港區釣魚並全面興建釣魚平台」，建議漁港全面開放民眾釣魚、建設釣魚平台、提供廁所和垃圾桶、救生器材等，且不得以任何名義向民眾收取費用。

提案人建議，風浪過大禁止民眾進入港區釣魚、僅限使用釣竿釣魚，不得使用其他網具從事捕撈活動、嚴禁鑽鑿打洞，違者以公共危險罪論處、禁止丟棄垃圾、廢漁線，玻璃瓶等雜物，違者從重處分、民眾未經同意不得登上港區停泊的漁船、漁船停泊的纜繩不得觸碰、在航道釣魚民眾需禮讓漁船通行，民眾不得以任何理由阻擋漁船出入等。

提案人指出，台灣是海島國家，最大的資產就是海洋，港區也是相對安全的釣魚場所，漁港開放釣魚並改建釣魚平台，在同樣是海島國家的日本已經發展非常久的時間了。日本的研究中也顯示，釣魚是讓老人出門的主要動力，對於同樣面臨老年化社會的台灣，釣魚是最值得推廣的休閒活動，也適合全家出遊。

提案人認為全面開放港區釣魚是投資成本最低效益最大的休閒建設，可帶動相關產業的發展，包含魚市等周邊景點與產業的經濟發展。該案於上月30日完成檢核進入附議階段，在釣魚相關社團引發討論，短短2天已經吸引1600多名民眾附議，距離部會回應門檻僅剩下3000多個附議。

台灣釣權團結聯盟發起人王昌凌也指出，漁港法18條修法通過，開放民眾垂釣至今已經13年，主管機關農委會漁業署至今仍不落實開放漁港垂釣，在地方政府全面開放的也唯有基隆市；因此該會已連署多位立委，預計在農曆年後在立法院召開第一次協調會，再舉辦一場全國公聽會，如若得不到政府正面的回應，將會在凱道申請合法的集會遊行，「讓政府聽到我們的心聲」。

農委會漁業署副署長林國平表示，並非所有漁港都禁止垂釣，像基隆八斗子漁港就有畫設垂釣區，但多數漁港禁止垂釣其實是安全考量，像是台東富岡漁港就常因為釣客在航道垂釣勾到漁船，有安全疑慮甚至引發糾紛。

林國平說，全台200多個漁港，其實只有9個歸漁業署管轄，其餘都是地方政府主管，如果釣客有開放需求，可以盤點一下與相關地方政府主管進行討論，由地方政府擬定漁港計畫提報給漁業署，漁業署原則上會尊重地方的權責。

漁業署海巡署
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