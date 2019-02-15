屠檢獸醫累又低薪 學者：給資格地位和福利才能留人

2019-02-15 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



不僅屠檢獸醫師，公務獸醫、經濟動物獸醫都缺人。學者認為這是長期結構性問題，要給一定的資格地位和薪資福利，並從學校教育制度開始變革，例如導入公費生等，並修法給屠檢獸醫師正式公務獸醫位階，才能鼓勵更多獸醫系畢業生走入牧場。

台大獸醫專業學院教授周崇熙表示，他曾到美國考察經濟動物獸醫師的養成，美國的屠檢獸醫師派任在屠宰場工作，有絕對的身分與權力，連制服、帽子都和他人不同。他建議台灣也可以透過繁星計畫，招收對牧場管理、經濟動物有興趣的獸醫系學生；甚或導入公費生概念收獸醫系公費生，鼓勵成為經濟動物獸醫、屠檢獸醫。

他表示，台大有2/3的學生來自都市，都市小孩會認為獸醫、穿白袍社經地位高，因此七、八成的台大獸醫畢業生選擇當伴侶動物、小動物獸醫；對工作相對粗重、環境較髒臭的經濟動物獸醫、屠檢獸醫較無法認同，因此造成現在獸醫系畢業生不患貧、患不均。

此外，周崇熙表示，學校老師要升等都需要有研究論文，研究型大學也要求要做出高端研究；願意帶學生走入產業、走進牧場的教授，常無法升等也無法成為顯學，這也是原因之一。