整年都在找人！屠檢獸醫師不足 成食安隱憂

2019-02-15 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



國內所有屠宰場都須配有合格的屠宰衛生檢查獸醫師進行肉品檢查，但屠檢獸醫師長期不足額，成為肉品安全隱憂。根據中央畜產會統計，全台屠宰場的屠檢獸醫師缺67名，中央畜產會在官網及人力銀行網站發出徵才廣告，希望獸醫師願意投入肉品檢查、保障食安的行列。

中央畜產會開出的需求資格條件為合格獸醫師，經三個月實習屠檢獸醫師訓練，實習期間月薪約3萬5000元；合格後正式聘用為屠檢獸醫師，月薪約4萬5000元起，若曾經任職中央畜產會一年以上的屠檢獸醫師，月薪約4萬5000元起。屠檢獸醫師可享勞健保、意外險及每年健康檢查；徵才男女不拘，但需要能輪班及夜間工作。

「屠檢獸醫師整年都在找人」，本身也是獸醫師的中央畜產會董事長、農委會副主委黃金城表示，不僅屠檢獸醫師缺人，連做動保的公務獸醫也很缺人。

他說，早年他獸醫系畢業後也曾想開業，但不適應工作型態才轉考公務員。早期獸醫師入公務體系擠破頭，「現在都沒有人要來」，他曾到獸醫系做評鑑，有陣子竟然連續兩年台大獸醫系沒有畢業生進入公務體系。

黃金城表示，屠檢獸醫師是農委會防檢局委託中央畜產會辦理招募，工作內容是在各屠宰場進行肉品檢查，屠宰過程若發現是有病變的肉品，就一定要拋棄，為肉品安全把關。依法全國的屠宰場都必須要有獸醫師，但就算有獸醫願意投入，離職率也很高。