親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

擺數十年不爛！珠峰大本營遊客止步 這種垃圾實在太棘手...

香港影帝任達華免費代言高雄醫療觀光 品嚐美食小吃

整年都在找人！屠檢獸醫師不足 成食安隱憂

2019-02-15 11:25聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

國內所有屠宰場都須配有合格的屠宰衛生檢查獸醫師進行肉品檢查，但屠檢獸醫師長期不足額，成為肉品安全隱憂。根據中央畜產會統計，全台屠宰場的屠檢獸醫師缺67名，中央畜產會在官網及人力銀行網站發出徵才廣告，希望獸醫師願意投入肉品檢查、保障食安的行列。

中央畜產會開出的需求資格條件為合格獸醫師，經三個月實習屠檢獸醫師訓練，實習期間月薪約3萬5000元；合格後正式聘用為屠檢獸醫師，月薪約4萬5000元起，若曾經任職中央畜產會一年以上的屠檢獸醫師，月薪約4萬5000元起。屠檢獸醫師可享勞健保、意外險及每年健康檢查；徵才男女不拘，但需要能輪班及夜間工作。

「屠檢獸醫師整年都在找人」，本身也是獸醫師的中央畜產會董事長、農委會副主委黃金城表示，不僅屠檢獸醫師缺人，連做動保的公務獸醫也很缺人。

他說，早年他獸醫系畢業後也曾想開業，但不適應工作型態才轉考公務員。早期獸醫師入公務體系擠破頭，「現在都沒有人要來」，他曾到獸醫系做評鑑，有陣子竟然連續兩年台大獸醫系沒有畢業生進入公務體系。

黃金城表示，屠檢獸醫師是農委會防檢局委託中央畜產會辦理招募，工作內容是在各屠宰場進行肉品檢查，屠宰過程若發現是有病變的肉品，就一定要拋棄，為肉品安全把關。依法全國的屠宰場都必須要有獸醫師，但就算有獸醫願意投入，離職率也很高。

黃金城說，去年農委會已調高屠宰衛生檢查獸醫師的薪資數千元，原本的高流動率才逐漸穩定下來，加上也允許65歲以上、身體狀況良好的獸醫師繼續擔任屠檢獸醫師，希望能維持人力。過陣子會視畜產會的財務狀況，再評估是否調整屠宰衛生檢查獸醫師薪資。

根據中央畜產會統計，全台屠宰場的屠檢獸醫師缺67名，中央畜產會在官網及人力銀行網...
根據中央畜產會統計，全台屠宰場的屠檢獸醫師缺67名，中央畜產會在官網及人力銀行網站發出徵才廣告，希望獸醫師願意投入肉品檢查、保障食安的行列。報系資料照片
分享

獸醫師肉品農委會
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

把握今日好天氣 明日北部、東半部高溫驟降7度有雨

2019-02-15 12:11

下周油價大漲 汽、柴估調漲0.7元、0.3元

2019-02-15 11:12

連署請命開放漁港垂釣 釣友不排除上凱道

2019-02-15 11:43

買東西抽中泰國來回機票大獎？網揭秘：根本廢紙一張

2019-02-15 12:00

6千鈔票當包材！他手作情人節花束 「希望老婆把包裝紙還我」

2019-02-15 10:35

7歲以下1成5沒做過兒童健檢 醫：恐潛藏兒虐個案

2019-02-15 12:34

商港違規垂釣罰金低 去年開單逾6千件史上最高

2019-02-15 11:46

屠檢獸醫累又低薪 學者：給資格地位和福利才能留人

2019-02-15 11:35

日夜顛倒環境辛苦 屠檢獸醫師流動率高

2019-02-15 11:25

刮刮樂鬧元宵 五款新品今日上市

2019-02-15 11:22

白米消費量36年來少一半 周末到總統府「做伙來呷飯」

2019-02-15 11:04

7次免費兒童健檢 逾2成幼兒未完整利用

2019-02-15 10:48

春節有人吃年糕卡氣管奪命 元宵吃湯圓學這招保命

2019-02-15 10:32

奢華滑雪度假 當一次歐洲貴族

2019-02-15 10:23

現場傻眼！他上知名訂房網站 訂到未完工旅館

2019-02-15 09:52

理科太太沒啥不好 要怪就怪不露臉就沒聲量

2019-02-15 09:48

拍照卡位亂象怎解？北海道蒸汽火車活動用這招

2019-02-15 09:26

大樂透百萬大紅包最後1天 4400萬元等你中

2019-02-15 08:45

食物冷凍不會壞？4概念避免食物浪費

2019-02-15 08:44

冷空氣偏弱代表冬天結束了嗎？吳德榮這樣回答

2019-02-15 07:36

水氣減少…北部回溫 各地舒適至溫暖

2019-02-15 04:55

公車進校園3年見成效 機車事故減半

2019-02-15 00:19

快去加油！ 下周汽油估漲0.6元

2019-02-15 00:19

針對兩族群！暖冬遊奏效 觀光局月底續推春遊補助

2019-02-15 00:19

健康你我他／現代陶淵明 勞動換健康

2019-02-15 00:03

醫病新知／心臟「遠距照護」 省去就診奔波

2019-02-15 00:03

飲食西化+基因、遺傳 男大生罹腸癌 父親也是晚期

2019-02-15 00:03

愛滋患者器官互捐 6人正等候

2019-02-15 00:03

我的經驗／膽道專家黃明和爆膽囊炎 急返台微創動刀

2019-02-15 00:03

弘光科大團隊檢驗／市售精油22件 20件調和油

2019-02-14 23:51

染愛滋無感 新北近3成延遲就醫

2019-02-14 23:14

侯昌明父親失智22年離世 醫師：家屬辛苦了

2019-02-14 22:30

雞蛋大缺貨 農委會「以蛋換蛋」減少加工用進口補足

2019-02-14 22:03

歷史就在生活中 作家用30個關鍵詞形塑日治台灣

2019-02-14 21:54

9成市售精油不純 弘光科大：摻人工香精塑化劑

2019-02-14 21:22

頂好Wellcome教元宵小點！DIY「拔絲湯圓」只要3步驟

2019-02-14 21:21

24歲台男與75歲英國戀人 情人節後步上禮堂

2019-02-14 21:13

關本良談許鞍華 國際影壇忽略的創作者

2019-02-14 21:06

大山地門藝術展 用藝術視角認識原民文化

2019-02-14 21:01
看更多

熱門文章

真愛試煉！全台「情侶禁地」大搜祕 行天宮也不行

2019-02-14 16:27

付出三分得到七分！今年事業運特別旺的3大生肖

2019-02-14 17:00

「十個男人九個會喝茶」 同事的買春比例讓她嚇到

2019-02-14 16:11

針對兩族群！暖冬遊奏效 觀光局月底續推春遊補助

2019-02-15 00:19

現場傻眼！他上知名訂房網站 訂到未完工旅館

2019-02-15 09:52

9成市售精油不純 弘光科大：摻人工香精塑化劑

2019-02-14 21:22

晚睡、血便者當心！男大生罹晚期直腸癌 父親也中

2019-02-14 15:22

冷空氣偏弱代表冬天結束了嗎？吳德榮這樣回答

2019-02-15 07:36

24歲台男與75歲英國戀人 情人節後步上禮堂

2019-02-14 21:13

只剩幾天！4間名店「2月底熄燈」 60年回憶畫句點

2019-02-14 16:43

春遊國旅補助 觀光局：住宿補助金額可能降低

2019-02-14 16:22

獨／全亞洲第一…愛滋患者器官互捐上路 6患者正等候

2019-02-14 14:05

孩子好好的怎麼會猝死？ 女童裝去顫器加遠距照護保命

2019-02-14 19:23

侯昌明父親失智22年離世 醫師：家屬辛苦了

2019-02-14 22:30

長榮開啟廉航模式 創4款票價、選位另加價

2019-02-14 13:46

元宵節逢最大滿月 百年難得一見

2019-02-14 18:24

水氣減少…北部回溫 各地舒適至溫暖

2019-02-15 04:55

竹科主管忙工作老婆吵離婚 夫妻看醫師找回往日甜蜜

2019-02-14 14:18

下一班自由座哪排隊？台灣高鐵新一代電子看板一目瞭然

2019-02-14 16:02

台灣燈會明起試營運 各站免費接駁同步啟動

2019-02-14 15:23

今日星座運勢／處女有機會獲好商機 容易受人器重

2019-02-15 00:00

水母回來了！帛琉水母湖 睽違2年再開放浮潛

2019-02-14 15:56

你儂我儂「凍未條」 事後避孕把握關鍵72小時

2019-02-14 20:25

【為媳心得】鄒惠蓉／婆媳問題，我靠自己解決

2019-02-15 06:00

想加持好運？2019年幸運方位和幸運色幫你一把！

2019-02-14 15:00

小孟塔羅：2019在哪方面會破財 要小心預防？

2019-02-15 09:48

震撼消息！SWATCH以FlyMagic腕表顛覆鐘表業

2019-02-15 08:02

渣男、假閨蜜、機車上司 人生最該感謝的4種過客

2019-02-14 22:34

LINE Points賺點密技看這！情人節辦LINE MOBILE更划算

2019-02-14 16:28

雞蛋大缺貨 農委會「以蛋換蛋」減少加工用進口補足

2019-02-14 22:03

台南「世界最美花道」花況達7成 假日賞花交通全攻略

2019-02-14 18:01

歷史就在生活中 作家用30個關鍵詞形塑日治台灣

2019-02-14 21:54

紐約時裝周／賈靜雯下衣失蹤看Marc Jacobs

2019-02-14 17:46

抹茶控最愛！ 亞尼克「抹茶紅豆蕨餅生乳捲」上市

2019-02-14 13:52

情人節不快樂 為何總愛上爛人？專家這樣說

2019-02-14 14:24

「神秘」新蛙種 現蹤印度西高止山脈

2019-02-14 19:19

6千鈔票當包材！他手作情人節花束 「希望老婆把包裝紙還我」

2019-02-15 10:35

情人節別吃太飽再辦事 骨盆腔充血不足「難達天堂」

2019-02-14 19:01

再2個月！餃子の王將：「台北首店」4月下旬開幕

2019-02-14 22:05

頂好Wellcome教元宵小點！DIY「拔絲湯圓」只要3步驟

2019-02-14 21:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top