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7次免費兒童健檢 逾2成幼兒未完整利用

2019-02-15 10:48聯合報 記者羅真╱即時報導

衛福部國健署提供7歲以下兒童7次兒童健康檢查，但超過兩成的孩子並未完整利用。國健署提醒家長把握孩子的黃金發展時期，依兒童健康手冊所列的時程定期帶孩子前往檢查，只要攜帶寶寶的健保IC卡及兒童健康手冊，到有兒科或家醫科健保特約醫療機構或衛生所即可。

國健署副署長游麗惠說明，這系列健康檢查稱作「兒童預防保健服務」，健康檢查項目主要包括身高、體重、頭圍等生長評估、聽力、眼睛、口腔檢查等身體檢查、動作與語言表達等發展評估，加上家長與醫師討論孩子平日的情形，就能清楚知道小孩發育是否正常。

6個月大的小碩在出生後一個月接受檢查，被醫師發現肚臍有異常分泌物，輾轉確認是「臍腸系膜導管未關閉」，所幸立刻手術而免於後續感染發炎。3歲半的小翰出生時是928公克的極低體重早產兒，同樣透過這系列健康檢查發現弱視，如今視力維持在0.6以上，學習力已與正常孩子無異。

不過，國健署統計，104年至106年間，這7次免費的兒童健康檢查平均利用率約在77.7%至78.7%間，換言之約有兩成一至兩成二的孩子並未完整利用。去年度進一步追蹤年滿7歲兒童的使用情形，其中有1.5%的孩子從未使用過這項服務。

游麗惠提醒家長把握孩子的黃金發展時期，依兒童健康手冊所列的時程，定期帶孩子至醫療院所接受健康檢查。前往檢查前，可先動手填寫兒童健康手冊上「家長紀錄事項」頁面，以協助醫護人員更充分的參考資訊；前往檢查時，只需攜帶兒童健康手冊與健保卡，費用部分僅須負擔掛號費。

兒童預防保健服務項目與時程。圖／國健署提供
兒童預防保健服務項目與時程。圖／國健署提供
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衛福部國健署提供7歲以下兒童7次兒童健康檢查，但超過兩成的孩子並未完整利用。示意...
衛福部國健署提供7歲以下兒童7次兒童健康檢查，但超過兩成的孩子並未完整利用。示意圖，非當事人。記者羅真／攝影
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健康檢查國健署健保卡
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