7次免費兒童健檢 逾2成幼兒未完整利用

2019-02-15 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部國健署提供7歲以下兒童7次兒童健康檢查，但超過兩成的孩子並未完整利用。國健署提醒家長把握孩子的黃金發展時期，依兒童健康手冊所列的時程定期帶孩子前往檢查，只要攜帶寶寶的健保IC卡及兒童健康手冊，到有兒科或家醫科健保特約醫療機構或衛生所即可。

國健署副署長游麗惠說明，這系列健康檢查稱作「兒童預防保健服務」，健康檢查項目主要包括身高、體重、頭圍等生長評估、聽力、眼睛、口腔檢查等身體檢查、動作與語言表達等發展評估，加上家長與醫師討論孩子平日的情形，就能清楚知道小孩發育是否正常。

6個月大的小碩在出生後一個月接受檢查，被醫師發現肚臍有異常分泌物，輾轉確認是「臍腸系膜導管未關閉」，所幸立刻手術而免於後續感染發炎。3歲半的小翰出生時是928公克的極低體重早產兒，同樣透過這系列健康檢查發現弱視，如今視力維持在0.6以上，學習力已與正常孩子無異。

不過，國健署統計，104年至106年間，這7次免費的兒童健康檢查平均利用率約在77.7%至78.7%間，換言之約有兩成一至兩成二的孩子並未完整利用。去年度進一步追蹤年滿7歲兒童的使用情形，其中有1.5%的孩子從未使用過這項服務。