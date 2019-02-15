包材比金莎貴！他手作情人節花束 「希望老婆把包裝紙還我」

2019-02-15 10:35 聯合新聞網 綜合報導



網友利用家中膠帶、大頭針、塑膠袋、保麗龍網等材料製作鈔票花。 圖擷自 爆廢公社 分享 facebook 昨天是西洋情人節，為向另一半表達愛意，情侶、夫妻們無不使出渾身解數浪漫慶祝。一名網友在臉書上稱，由於花店代工費太高，只好在家DIY，以千元鈔票當做包材，給妻子一個驚喜。

每朵玫瑰花都是由百元及千元鈔摺成，花心則放了各一顆巧克力。 圖擷自 爆廢公社 分享 facebook 一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一束金莎巧克力花束的照片，只見每朵玫瑰花都是由百元及千元鈔摺成，花心則放了各一顆金莎巧克力，五朵「鈔票花」顯得相當有心。

該網友稱，他買了金莎巧克力後，想請花店代工製成花束，沒想到業者索價近萬元，只好打消念頭回家，他在家見到「藍色、紅色的長方形紙條」，便興起DIY的念頭，直接把鈔票當成花束包材。

該網友表示，他利用家中膠帶、大頭針、塑膠袋、保麗龍網等材料製作，完全不用花錢，僅金莎巧克力5顆花費50元，不過若加上5張千元鈔及10張百元鈔，共計花費6050元。

該網友還說：「資源回收、廢物利用是美德，也是國民應盡的義務」，希望妻子吃完金莎巧克力後，能將「包裝紙」返還。

除了許多網友大讚「真浪漫」、「很有巧思」、「誠意一百分」外，也有網友笑稱「包裝紙比巧克力貴」、「你老婆應該會直接把包裝收下，巧克力給你吃」、「別人的老公都不會讓我失望」。