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現場傻眼！他上知名訂房網站 訂到未完工旅館

2019-02-15 09:52聯合新聞網 綜合報導

網友8日晚上12點抵達飯店，發現飯店居然完全無人、尚未營運。 圖擷自爆料公社
網友8日晚上12點抵達飯店，發現飯店居然完全無人、尚未營運。 圖擷自爆料公社
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訂房網站平台的旅館選擇多、方便比價，吸引人使用，但也有消費者吃虧。一名網友在臉書上抱怨，日前到中國大陸廣州遊玩，便上Hotels.Com訂房，抵達當地才發現飯店竟完全無人，而且顯然仍在裝修中，讓她相當傻眼。

網友8日晚上12點抵達飯店，發現飯店地上放著各式工具和油漆，顯然是個仍在裝修中的...
網友8日晚上12點抵達飯店，發現飯店地上放著各式工具和油漆，顯然是個仍在裝修中的工地。 圖擷自爆料公社
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一名網友在臉書社團「爆料公社」表示，她8日晚上12點抵達飯店，發現飯店居然完全無人、尚未營運，而且地上更放著各式工具和油漆，顯然是個仍在裝修中的工地。

該網友只好打國際電話給客服，請求Hotels.Com將飯店費用全額退費，目前已收到退款，至於額外賠償僅400元折價優惠卷，還得自行搭計程車往返，想辦法另找飯店入住。

該網友表示，不會追究其他相關賠償，但相當不滿Hotels.Com讓消費者訂到尚未開始營運的飯店，而且還收了款項。她強調，並非要抨擊任何訂房網站，只是想提醒民眾，在外多份注意、多份小心。

許多網友紛紛留言表示「誇張」、「好瞎」、「太扯了」，也有網友建議，訂房前可先查詢網友評價與入住心得，如果都查不到相關資料則不建議下單，訂房後也要先打電話到飯店確認才安心。

知名旅遊部落客「小氣少年」建議五個訂房訣竅，首先要選擇有名的訂房平台，其次是從不同平台查詢飯店評價、太低就不考慮，並搜尋網路遊記，確認該飯店真的有人住過，也可利用Google街景地圖服務檢視飯店外觀及是否真實存在，最後記得列印訂房資料，以防平台提供的資料跟飯店收到的不同。

訂房爆料公社
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