冷空氣偏弱代表冬天結束了嗎？吳德榮這樣回答

2019-02-15 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局說，今天水氣更少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有局部降雨；各地白天氣溫感受舒適至溫暖。聯合報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，周五、周六北台灣整夾陰涼，白天氣溫驟降10度，中南部變化不大，不過下周一至周四又轉為舒適微熱。冬天是不是已經過了？吳德榮說，台灣的氣象記錄在3月分偶有強冷空氣，現在無法斷言。

吳德榮指出，今（15）日西半部晴時多雲，白天溫暖微熱、日夜溫差大：東半部多雲時晴、偶有零星短暫雨。北部高溫大約在27度，中部高溫30度，南部高溫更可達32度以上，東半部高溫則大約在27度。

他表示，中南部大氣穩定，風力微弱，空氣中汙染物不易擴散、空氣品質不佳。金馬附近海面可能產生「平流霧」，都該注意。

至於周末的天氣，吳德榮說，受東北季風影響，新竹以北、東半部將轉為有局部雨；冷空氣很弱、低溫微幅下降，但北台灣整天陰涼，白天氣溫較今日明顯下降，降幅近10度，對中南影響很小。下周一至周四（18至21日）氣溫回升，又轉為舒適微熱的天氣。

吳德榮指出， 最新歐洲模式模擬顯示，明日及下周五分別有東北季風南下，但之後的冷空氣皆偏弱，兩波之間天氣回暖又相當明顯；是不是意謂「冬天已過、春天來臨」？他說，即使世界公認最佳電腦模式，超過10天的模擬誤差已太大。台灣的氣象記錄，在3月分偶爾還是有強冷空氣南下，其中不乏達大陸冷氣團、強烈大陸冷氣團或寒流的。所以，在2月中旬想解答這個問題，其實已超過今天的科技極限，還是持續觀察。

中央氣象局說，今天水氣更少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有局部降雨；各地白天氣溫感受舒適至溫暖，北部回溫較明顯，高溫約24至26度，東半部約27度，中南部仍可達30度左右，中南部日夜溫差較大，提醒大家留意溫度變化適時調整穿著。

此外，金門、馬祖及西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，行車用路請留意路況安全，往返外島也請注意航班資訊。

氣象局說，明、後天東北季風增強，迎風面水氣明顯增多，下周一各地氣溫回升，但台灣附近水氣仍多，下周二至周四由於鋒面在台灣北部海面，天氣較不穩定，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區亦有零星短暫陣雨。