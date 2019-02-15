水氣減少…北部回溫 各地舒適至溫暖

2019-02-15 04:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



中央氣象局指出，今天水氣更為減少，各地大多是多雲到晴的天氣，僅東半部地區及北部山區有局部降雨，北部回溫，中南部可達30度。

氣象局說，各地白天氣溫感受舒適至溫暖，北部回溫較明顯，高溫約24至26度，東半部約27度，中南部仍可達30度左右，清晨各地低溫約16至20度仍較涼，中南部日夜溫差較大。