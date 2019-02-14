侯昌明父親失智22年離世 醫師：家屬辛苦了

2019-02-14 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



藝人侯昌明父親失智長達22年，13日晚間傳出過世消息，侯昌明難掩悲痛，目前正忙著處理爸爸身後事。侯昌明的父親於64歲出現失智症狀，過世時87歲。面對這最後時刻，侯昌明過去接受本報願景工程「活躍老化4。0／錢進長照路」 專訪時曾說，父親其實早已不認得他，但他依然不捨。

根據統計，患者被診斷為失智症後，平均壽命是10到12年。亞東醫院神經醫學部一般神經科主任甄瑞興指出，這通常是指阿茲海默症造成的失智，舉例來說，美國前總統雷根在診斷為失智後的十一年過世，諾貝爾 物理學獎得主、「光纖之父」高錕則與失智共處了十四年，去年離世。但中風導致的血管型失智，存活期視患土本身病況而定。

不過，甄瑞興也表示，失智症不會直接導致死亡，患者通常死於合併症，例如跌倒骨折後臥床，造成肌方減弱；無法進食而使用鼻胃管，呑嚥功能不好導致吸入性肺炎等。照顧失智患者，對家屬來說是辛苦且煎熬的過程。

侯昌明過去受訪時曾說， 父親被診斷為失智時，他和太太雅蘭新婚不久，由他在外拚演藝事業，雅蘭扛起全職照顧之責，但爸爸病情便急轉直下，短期記憶衰退及妄想症，讓雅蘭心力交瘁，甚至一度罹患憂鬱症。不得已，他們聘請看護照顧失智父親，換取喘息的空間。

這幾年來，外籍看護愈來愈難申請；就算真的請到人，看護也得定期返國。曾有過近兩個月時間，家中照護人力唱空城，找人幫忙真的很難，情急之下，他連岳母都去拜託了。