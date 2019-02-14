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雞蛋大缺貨 農委會「以蛋換蛋」減少加工用進口補足

2019-02-14 22:03聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

市場鬧「雞蛋荒」，農委會本月下旬啟動「以蛋換蛋」措施。記者鄭清元／攝影
市場鬧「雞蛋荒」，農委會本月下旬啟動「以蛋換蛋」措施。記者鄭清元／攝影
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開春以後，雞蛋每台斤平均批發價達36.5元，零售至少每台斤46元起跳，農委會本月下旬啟動「以蛋換蛋」措施，改採取減少部分加工蛋品，先釋出增加供應市場需求，再用進口蛋，補足加工蛋。

農委會主委陳吉仲今天參加記者會接受媒體聯訪時表示，目前雞蛋生產供需每天有2000箱到5000箱不等缺口，農委會目前以減少部分加工，來增加供應市場，現在每天在大台北地區調配的數量是2000箱，由加工業者調配，還有中南部運輸而來，估計下週會增加到4000箱。

陳吉仲推估，預計三月底生產與供給，會維持在10萬5000箱，因為1月時已有100萬隻以上的蛋雞加入，3月底就能生產。

農委會計畫本月23日啟動進口補足雞蛋缺口，陳吉仲表示，目前所有雞蛋的進口是透過業者進口來補足缺口，在２月23、24、27分別業者會進口，每個貨櫃20萬顆，有７貨櫃，就會有140萬顆，可補足短期缺口。

但由於美、日的雞蛋成本較貴，進口是否划算？陳吉仲表示，進口進來的蛋以提供加工業者為主，現在是請加工業者先把現在庫存蛋給消費者用，進口的蛋是補足給這些加工業者，所以絕不會影響市場價格，農民請放心。

至於進口的蛋貴，使用雞蛋的各式糕點是否因此漲價？陳吉仲表示，蛋只是原料成本之一而已，應不會因進口成本增加，造成加工業者負擔，中間的價差損耗，農委會會予以協助。

雞蛋農委會陳吉仲
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