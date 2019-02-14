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你儂我儂「凍未條」 事後避孕把握關鍵72小時

2019-02-14 20:25聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

西洋情人節在你儂我儂的氣氛下，部分太過狂熱的男女，在沒有防護措施下，恐不小心擦槍走火，多數男女常會選擇使用事後避孕藥，衛福部提醒，若要服用事後避孕藥，愈早吃愈好，保握性行為後72小時的黃金時間，愈晚吃效果愈差，不過事後避孕藥也不能常吃，長期服用恐導致經期大亂，內分泌失調，最好的方法是做好保護措施。

食藥署好文專區針對事後避孕藥做一介紹，文中表示，據臨床實驗數據顯示，第一代事後避孕藥Levonorgestrel在性行為後24小時以內服用，避孕效果可達95%；第24至48小時效果降至85%；若等到48至72小時才服用，效果只剩58%。

若是真的來不及在72小時內服藥，只能選擇第二代事後避孕藥Ulipristal acetate，於120小時以內或許還有避孕效果。不過，無論服用哪一種，最重要的觀念仍是：愈早服用事後避孕藥，愈有效。

不過，事後避孕藥通常是由「雌激素」和「黃體素」組成，利用高劑量女性荷爾蒙干擾體內原本的荷爾蒙濃度波動，也就是抑制或是延遲排卵，降低卵子受精機會。另外，還會分泌子宮頸黏液，影響精子前進。

許多民眾不了解藥理，以為事後避孕藥可以常常吃；也有人嫌每天服用事前避孕藥麻煩，不如每次性行為後吞一顆事後藥來得輕鬆方便。

事後避孕藥的雌激素、黃體素劑量比起事前避孕藥高出8到10倍，服用後很容易出現噁心、嘔吐、頭暈、乳房脹痛等副作用。若是一個月內使用超過一次以上，可能出現亂經，導致經血量暴增，或者月經遲遲不來，結果必須催經等等內分泌紊亂情形。

因此事後避孕藥「非不得以才能使用」，千萬不可以當作常態用藥。最保險的避孕方式為女性口服事前避孕藥，以及男性全程戴上保險套，達到雙重避孕。

值得注意的是，事前或事後避孕藥都會讓血液變得濃稠，假如體重過重，或者肝腎功能不佳、有血栓問題、凝血因子異常者，都不建議使用，可能會增加血栓風險。

西洋情人節在你儂我儂的氣氛下，部分太過狂熱的男女，在沒有防護措施下，恐不小心擦槍...
西洋情人節在你儂我儂的氣氛下，部分太過狂熱的男女，在沒有防護措施下，恐不小心擦槍走火。 圖／ingimage
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