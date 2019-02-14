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情人節敢死隊限定！來挑戰送黃瓜跟香腸給阿娜答吧

2019-02-14 20:14香港01 記者凌俊賢／報導

美國波士頓醃製青瓜公司Grillo推出的「情人節青瓜花束」。圖擷取自today網...
美國波士頓醃製青瓜公司Grillo推出的「情人節青瓜花束」。圖擷取自today網站
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人人都想在情人節成為最特別最幸福的一位，當大家都送花、送巧克力、或送手作時，你的禮物當然要夠特別才能突顯她或他是在你心目中的「唯一」。美國波士頓醃製黃瓜公司Grillo推出的「情人節青瓜花束」可能幫到你。

將一串串醃製黃瓜包成花束送給另一半有何含意？公司創辦人格里洛（Travis Grillo）解釋，很多人愛吃醃青瓜，用他們喜歡的小食來做情人節禮物，不僅比玫瑰更美麗，比朱古力更健康，亦更有創意。

若你嫌一束醃製黃瓜承惠44.99美元（約1340台幣）太貴，自家製作可能是更簡單實惠的選擇。你只需一些青瓜，竹籤及包裝紙，就能做出又特別、又有心意的手作禮物，一次過滿足另一半的三個願望。當然，大家亦可以用泡菜代替青瓜，準備給你又愛K-pop、又愛鹿晗的另一半。

圖擷取自cosmopolitan
圖擷取自cosmopolitan
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另一半不愛吃黃瓜該怎麼辦呢？2018年美國新澤西州一家薄餅店，曾推出意大利辣肉腸捲成的花束；英國百貨公司馬莎（Marks and Spencer）更出售一種名為「愛的香腸」的食品。不要想歪，這是一款心形香腸，賣相及味道都相常討好。

各位敢死隊若在2月14日早上仍是兩手空空的確可以參考以上做法，以心思感動另一半；若他們發脾氣把食物扔到你臉上，至少你仍可在跪玻璃時吃到這些食物。

不是2月14的情人節

若大家趕不及準備，或想另擇日子才慶祝，改期慶祝「巴西情人節」可能是你選擇—巴西是世上唯一在6月12日慶祝情人節的國家。

有指巴西里約嘉年華通常在2、3月舉行，熱鬧氣氛與情人節的浪漫完全風馬牛不相及，所以2月14日的情人節一直無法在當地流行；亦有指當地位處南半球，要到6月天氣較冷才有浪漫情調；不過商業因素才是巴西將6月12日訂為情人節的原因。

時間回到1948年，已故巴西廣告大師多利亞（João Dória）的其中一個客戶，因發現6月是全年銷量最差的一個月，所以希望提高銷量。多利亞於是與商會合作，把6月12日訂為情人節，鼓勵情人在這天交換禮物，表達愛意。

在拋書包同時，大家更可與另一半解釋：「我準備與你過森巴式情人節。」若對巴西不感與趣，你亦可仿效日本：女方在2月14日送禮給心儀對象，3月14日的「白色情人節」才到男士回禮。

道高一尺，魔高一丈。若你的另一半希望與你仿效韓國般，每個月都過不同的情人節，那各位就自求多福了。

去死去死團撲滅閃光？　破壞之餘還可反思

街頭愛人一對對，單身的各位其實情人節「獨自」過並不可怕，與其每逢佳節上高登、到餐廳叫「單身萬歲碎牛粥」、或組「去死去死團」到戲院購買單人位，不如做些更有意義的事。

杜拜有「發洩房」The Smash Room舉辦「反情人節」優惠，讓大家用棒球棍等打爛電視等一切，在不影響別人的情況下發洩不滿情緒，更重要的是女士們可免費參與，或能成為認識對象的好機會。

新西蘭城市奧克蘭（Auckland）交通和技術博物館（MOTAT）的「反情人節」活動更有教育意義，提醒大家愛情以外其他重要的感情，記得還有友誼、家庭，或是自愛，而不是戀愛大過天。

2月14日若大家無所事事，不妨反思一下節日的意義，或與家人共眾晚餐，過一個有價值的情人節。

無論情人節何時、何地、何人，或是送甚麼慶祝，只要用心對待，不作虧心事，相信另一半...
無論情人節何時、何地、何人，或是送甚麼慶祝，只要用心對待，不作虧心事，相信另一半一定會感受到你的愛意。圖／ingimage
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每天都是情人節 對另一伴其實用心就好啦

猶記得某年情人節電視新聞中，一位男士被記者發現買了兩紮花後神色慌張，多年來一直被網民重複翻看。事實上，無論情人節何時、何地、何人，或是送甚麼慶祝，只要用心對待，不作虧心事，相信另一半一定會感受到你的愛意。

話說回來，以上的外國例子大家還是少學為妙，若被放上「十萬個激怒女友的理由」真是閣下自理。男士們最好還是好好地買一束花，準備一段情深說話，花心思逗逗另一半，再與對方分享以上趣聞，方為上策。

文章授權轉載自《香港01》

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