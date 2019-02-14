台南「世界最美花道」花況達7成 假日賞花交通全攻略

2019-02-14 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



號稱全球最美花道的台南白河林初埤木棉花道，今年受到暖冬影響，木棉花提早綻放，目前花況綻放已達到7成，比起過去提前1個月開花，因此白河區公所決定順應花況，提前至2月16日到3月10日間舉行2019木棉花季活動，遊客可趁周休二日規畫前往。

林初埤木棉花道綿延的火紅色木棉花，總共有715株，吸引不少遊客前往欣賞，儼然台南新興旅遊景點。往年大約在3月左右開花，但今年受到暖冬影響，花期較往年提前了1個月，目前花開已經達到7成，因此，白河區公所決定將木棉花季提前到2月16日到3月10日間舉行。

由於花季期間，為了方便旅客，區公所針對假日實施交通管制，早上8點到下午6點為管制時段，管制點包含南90林初埤路口、九曲橋、舊台糖鐵道入口（南88、89交叉口）。白河區公所建議可多利用大眾交通工具到木棉道。