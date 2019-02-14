觀光局擬推春遊補助 業者：地方不要老跟中央開口

2019-02-14 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部觀光局擬推春遊國旅補助，具體方案最快2月底出爐。旅行業品質保障協會理事長許晉睿說，暖冬遊及擴大暖冬遊補助旅客住宿只能救急，但國旅市場若要趨於正常跟長久經營，必須強化觀光產業、充實旅遊內容。

許晉睿坦言，地方政府必須自行努力經營國旅市場，不要老是跟中央開口，暖冬遊或擴大暖冬遊直接補助旅客住宿，傷害旅遊市場。飯店旅宿雖是直接受益者，但從市場角度而言，應是鼓勵旅行社參與市場規畫，才能讓客人達到旅遊目的，而非單純鼓勵住房，卻不談旅遊周邊效益。

許晉睿認為，國旅市場要趨於正常跟長久經營，必須打造一個真正的觀光產業，例如透過旅行社包裝當地特色產品，帶動周邊觀光效益。雖然旅客到當地住宿也會消費，但旅遊商品還是要有真正的內涵，才能達到旅遊效果，不是單純認為旅客到了以後就自然會去消費，沒有內涵無法長久帶來遊客，只能達到短期效益，

他說，應經營整個觀光產業鏈，包括包裝行程、觀光內涵跟引導旅客，最後還要符合民眾需要改善或擴大旅遊內涵，例如有了穩定客源，觀光區就會考慮擴大設施跟提升吸引力，這才是整套觀光推廣作為，不是單純叫客人到某個地方住宿。