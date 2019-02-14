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下一班自由座哪排隊？台灣高鐵新一代電子看板一目瞭然

2019-02-14 16:02聯合報 記者雷光涵╱即時報導

台灣高鐵公司與台達電子、凌羣電腦將攜手打造新一代智慧型「高鐵旅客資訊系統」，預計...
台灣高鐵公司與台達電子、凌羣電腦將攜手打造新一代智慧型「高鐵旅客資訊系統」，預計2021年起新系統就可以透過位在車站大廳、穿堂層及月台上的各處電子顯示看板，提供旅客更加完整、清晰、詳盡的乘車資訊。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
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未來搭乘台灣高鐵，資訊將更詳盡、清晰。台灣高鐵公司與台達電子、凌羣電腦將攜手打造新一代智慧型「高鐵旅客資訊系統」，預計2021年起新系統就可以透過位在車站大廳、穿堂層及月台上的各處電子顯示看板，提供旅客更加完整、清晰、詳盡的乘車資訊（南港、苗栗、彰化、雲林等四站除外），讓旅客享受更優質、便利的高鐵新旅程。

今（14）日共同舉辦「遇見．新旅程 高鐵旅客資訊系統再進化簽約典禮」，由高鐵公司江耀宗董事長、台達電子海英俊董事長以及凌羣電腦劉瑞隆總經理分別代表簽約。

江耀宗表示，台灣高鐵公司配合政府「協助軌道產業，發展本土技術能量」政策，積極與國內優秀廠商合作。非常感謝這次三方攜手合作，相信結合台達電子與凌羣電腦的軟硬體創新服務，將可打造更先進及多樣化的高鐵旅客資訊系統，提供旅客結合AI、物聯網，大數據各項新科技的全新旅程。

海英俊致詞時表示，近年來，台達視訊整合方案已經為全台各地多處運動場、大購物中心以及中科院科技展示館等，成功打造出視訊整合應用設備。本次與台灣高鐵合作新一代智慧型高鐵旅客資訊系統，將是台達電子繼台中捷運行控中心監控屏幕後，再一次為國內重要的交通運輸建設締造亮眼的工程實績。

劉瑞隆則指出，台灣高鐵是國人仰賴的交通工具，2018年每天平均旅運高達17.5萬人次，面對如此龐大的運量，新系統如何與舊系統無縫接軌，將是本案最大挑戰。凌羣電腦專精於系統整合服務，近年更已成功協助多家大型企業客戶順利導入雲端和AI人工智慧因子。這次與台灣高鐵公司合作，相信一定可以順利完成「高鐵旅客資訊系統」的數位轉型，讓旅客能夠感受到系統轉換後資訊服務品質大幅提升的便利性。

台灣高鐵公司表示，新一代智慧型「旅客資訊系統」透過本土研發製造，不僅節省成本，更讓具有100%技術主導的優勢，未來在系統維護、修改以及新功能的衍生開發上，都將可充分符合高鐵公司未來10到15年的營運需求；此外，系統設計也更具彈性，可支援多組電子看板顯示器，若遭遇特殊狀況，需要進行臨時性營運調整，包括行控中心及各車站都可透過通訊控制台立即將最新的乘車資訊輸入系統，旅客便可以透過電子看板，隨時掌握最新營運訊息，更可及早規劃後續行程。

以高鐵月台車廂編號燈箱為例，目前燈箱僅顯示各節車廂所在位置，未來新一代智慧型「高鐵旅客資訊系統」則可完整顯示即將抵達的列車及下一班列車的車次編號、發車時間、停靠模式以及該節車廂配置為對號座/自由座等資訊。

高鐵公司表示，新燈箱不僅方便旅客於候車時再次確認乘車資訊、避免誤乘，特別在因應旅運尖峰時段自由座旅客較多時，更能讓等候排隊上車的旅客，預先掌握該車次及後續車次自由座車廂所在位置，以便排隊乘車；此外，透過新系統未來車站大廳電子看板也將採用HD高解析全螢幕畫面，並可透過圖示、照片、影片等多元方式，以呈現更加清晰、詳盡的乘車資訊。

高鐵公司表示，後續更將持續與本土廠商合作，透過新一代「高鐵旅客資訊系統」，結合AI、物聯網、大數據等各項創新科技，發展各種系統衍生功能之運用。希望陸續開發包括：天候狀況(例如：颱風、豪雨、地震)之警訊提示與安全宣導、手機推播列車運行資訊(例如準點、延誤等)、分析旅客購票習慣以便提供客製化精準行銷的優惠訊息等。

高鐵列車
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