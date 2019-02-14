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台灣經濟榮景不再 韓國瑜嘆：整整鬼混了20多年！

昆蟲博士另闢藍海 專賣緬甸琥珀農產

2019-02-14 16:00經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

無意間路過捷運大坪林，路經2號出口附近的一間店「緬甸農莊」，旁邊有個「全世界琥珀科學研究瑰寶之地-緬甸琥珀」小招牌，吸引了我進去一窺究竟，發現了這位昆蟲博士開設的小店，老闆施圓通是個愛昆蟲成痴的人，唸博士讓他具備了很強的邏輯能力，在創業之路上有更為堅實的學術基礎做支撐，藉由販售緬甸產品則可以了解更多學術上無法接觸到的東西。

因為採訪，讓我對於琥珀這種常聽到，但卻不甚熟悉的寶石有了更深一層的了解。我們常常聽到的琥珀是來自波羅的海，時間大約是2500萬年前4000萬年前，以蜜蠟為主；緬甸琥珀為全世界唯一的硬琥珀品種，是年代更久遠的白堊紀琥珀，約在8000萬年前至1億2000萬年前，主因緬甸地質環境特殊所致，產量稀少、顏色豐富、品種特殊，以金棕珀為主，國際上為了區別緬甸產的琥珀，為其專門指定了特殊英文名稱Burmite。

「緬甸農莊」的老闆施圓通從小喜歡昆蟲，長庚大學醫管系倒數第三名成績畢業，但他真正的目標是考台大昆蟲系研究所，媽媽說「只有一次機會，沒考上，就立刻去醫院工作」，運氣好一次就考上，碩士班二年順利畢業。之後拼博士班，第一次沒考上，先去當兵，一共考了三次才考上，第三次考上是台大昆蟲所榜首。

念研究所期間一度被教授踢出實驗室，因為博士班與施圓通想像的不一樣，多半以DNA的研究為主。「我是那種一心一意只想做田野調查，只想到山間田裏抓蟲做研究的人」；然後，系主任介入，問他到底想做什麼？施圓通回答「想研究昆蟲類」，於是他介紹了這輩子的貴人楊平世教授，發憤圖強，讀了七年後，終於博士準時畢業。

抓蟲生涯中，施圓通用一句話「沒有我抓不到的蟲」，形容自己醉心於一般人可能望而生畏的昆蟲世界。博士期間去過以色列、婆羅洲、雲南、緬甸和柬埔寨採集昆蟲。2013年，研讀期間發表馭龍者潛水小蜂，上了聯合晚報頭條，還上了數十個其他媒體。

畢業前，以4萬元創業金成立公司，開發全世界第一款蟲糞肥料「黑玉」，因為產品對多肉植物與蘭花很有效，上市三個月後就出現仿冒品，五個月後被同業檢舉沒有「肥料証」，被農委會農糧署開罰三萬元，第一次創業沒賺錢還倒賠。

後來施圓通又開了「緬甸農莊」，專門代理緬甸農產品，包括蜂蜜、咖啡豆、薑黃，以及琥珀等與昆蟲有關的商品 。會銷售緬甸農產品主要原因，緬甸是目前亞洲土地汙染最少，最乾淨的地方，又因為長年的鎖國，緬甸有很多好東西被隱埋起來；現在台灣專業銷售緬甸農產品的商店還不多，競爭者少，施圓通為自己的創業找到藍海，代理緬甸產品。

「緬甸農莊」創辦人施圓通販賣緬甸農產品，並引進緬甸蜂蜜，找到創業藍海。 施圓通／...
「緬甸農莊」創辦人施圓通販賣緬甸農產品，並引進緬甸蜂蜜，找到創業藍海。 施圓通／提供
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緬甸琥珀色澤豐富，非常適合製成飾品；佛像等宗教性琥珀製品占「緬甸農莊」琥珀業績的...
緬甸琥珀色澤豐富，非常適合製成飾品；佛像等宗教性琥珀製品占「緬甸農莊」琥珀業績的一半。 施圓通／提供
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緬甸創業台大
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