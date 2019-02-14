晚睡、血便者當心！男大生罹晚期直腸癌 父親也中

2019-02-14 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



民眾注意，無論有無菸酒、排便異常，都須留意身體狀況。年僅20歲的陳姓男大生雖無菸酒，飲食也正常，但平時就容易緊張，偶有腹瀉情形，日前因血便就醫，赫然發現為直腸癌第四期；某次治療過程中父親陪同檢測，沒想到也是晚期腸癌，全家陷入低潮。醫師呼籲，大腸直腸癌除了飲食、作息不正常等原因導致外，遺傳史也是因素；不過晚期大腸直腸癌仍有化療、標靶藥物等方式治療，近期健保更通過新型口服化療藥物，能延長存活期，提高生活品質。

台北醫學大學附設醫院副院長李冠德表示，大腸直腸癌已連續11年高居國人癌症發生人數最多的癌症，不只40歲以上族群，連年輕患者都有增多趨勢。

李冠德指出，他去年收治一名年僅20歲陳姓大學生，一來就發現是腸癌第四期，平時都由母親陪同治療，到第11個月時，陳姓男大生帶著40多歲父親也來檢查，沒想到竟也罹患第四期腸癌。李冠德認為，國人飲食西方化，吃紅肉、油炸物等有關，再加上基因變異、家族遺傳等因素，皆為危險因子。

台灣腸癌病友協會理事長、高雄長庚醫院大腸直腸外科教授陳鴻華說，大腸直腸癌如同台灣人新國病，根據衛福部癌症登記資料，每年新增患者超過1.5萬人，平均每34分鐘就有1人確診，約90分鐘就有1人死於腸癌。

陳鴻華說，雖然國健署從2004年起推動癌篩政策，2014年起大腸直腸癌發生率已開始下降，每年約減少200人，揪出0期患者的比例也在提升，但仍有逾四成患者發現時已晚期，但這不代表就該放棄治療。