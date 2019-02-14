一腎換一腎 非親屬活體腎臟配對交換上路

2019-02-14 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



衛福部醫事司今發布「活體腎臟交換捐贈移植手術管理辦法」，有意捐腎的家屬若無法與患者成功配對，可以與其他換腎家庭交叉比對，透過「一腎換一腎」的方式增加配對機率，逐步改善台灣等待腎臟移植的人數，非親屬間的活體腎臟移植從今起正式上路。

台灣洗腎人口眾多，根據107年的統計，台灣目前等待腎臟移植人數為7460人，大體腎臟器捐移植為181例，親屬活體捐贈為163例，總計344例，其中活體器捐有增加，但仍有數千人在等待。

衛福部醫事司長石崇良表示，今發布的「活體腎臟交換捐贈移植手術管理辦法」與先前預告的內容相差不遠，僅有部分文字調整。

根據發布的辦法內容，當腎臟等待移植者未能找尋到適合的捐贈者時，可以與兩組以上等待移植者的家庭，指該家庭的等待者配偶以及五親等進行器官相互配對交換與捐贈。

一旦配對成功，經過雙方與多家醫院進行交叉評估，最後由動手術的醫院醫學倫理委員會進行第二次的審查通過後，交給衛福部進行最終審理，通過就可以動手術。

器官捐贈移植登錄中心執行長江仰仁表示，非親屬間活體腎臟配對交換是新的一條路，但是國內等待腎臟移植的人數眾多，此舉恐緩不濟急，估計該政策僅能多出5％的配對成功率，加上該政策必須要兩家醫院以及兩個家庭互信，他認為會有一定的難度。

耕莘醫院泌尿科主任廖俊厚說，能符合條件並完成配對的家庭，他認為僅是少數，如何增加器官勸募是一大目標。