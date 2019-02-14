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獨／全亞洲第一…愛滋患者器官互捐上路 6患者正等候

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獨／全亞洲第一…愛滋患者器官互捐上路 6患者正等候

2019-02-14 14:05聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

愛滋病患者終於可以互捐器官。衛福部去年鬆綁「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」三讀通過後，衛福部醫事司終於公布「人體器官移植分配及管理辦法」，宣布台灣成為全亞洲第一個開放愛滋感染者可互捐器官的國家，目前已正式上路，根據統計，全台目前有六名愛滋患者正在等候器官移植，此法通過，將大幅提升患者等候移植的機會。

衛福部公布修正人體器官移植分配及管理辦法，愛滋病捐增者可捐贈七大器官，包含心臟、肺臟、肝臟、腎臟、胰臟、眼角膜、小腸，而愛滋患者只能捐給愛滋病陽性的等待者。

衛福部醫事司長石崇良表示，愛滋患者互捐對於愛滋病等待者是增加新的一條路，除了可以等待一般器官以外，還有愛滋病捐贈者的器官可以等候，但受贈者在接受移植前，醫院必須說明，該器官是來自於愛滋病患者，受贈者同意並簽下同意書，才能啟動移植。

根據器捐中心統計，目前正在等候器官移植的愛滋病患者有六位，兩位等候肝臟、三位等候腎臟、一位等候眼角膜。

愛滋病學會副秘書長柯乃熒表示，過去愛滋病患者想要移植器官，連等候資格都沒有，直到2016年三月才開放，截至目前為止也只有兩位愛滋病患者等候到器官，完成第一例的中國附醫礙於觀感也未主動發布消息，就擔心其他等候病人的眼光。

柯乃熒說，藥物發展下，愛滋病經妥善控制已是一種慢性疾病，造成器官衰竭通常不是愛滋病引起，他們也應該要有等候移植的權利，如今台灣踏出一大步，開放愛滋患者互捐器官，未來希望有更多的愛滋患者願意註記，才能提高愛滋病患者重生的機率。

衛福部醫事司公布「人體器官移植分配及管理辦法」，根據統計，全台目前有六名愛滋患者...
衛福部醫事司公布「人體器官移植分配及管理辦法」，根據統計，全台目前有六名愛滋患者正在等候器官移植。圖/報系資料照
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愛滋病器官患者
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