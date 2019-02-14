長榮開啟廉航模式 創4款票價、選位另加價

2019-02-14 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



長榮航空自3月5日起推出全新票價產品。圖／長榮航空提供 分享 facebook

為滿足不同旅客需求，長榮航空於官網公布，自3月5日起推出全新票價產品，除了依照艙等不同提供不同行李公斤數、預選座位、哩程升等、更改手續費等，項目愈多，票價也愈高。同時新增預選座位類別，提供自選座位加購服務，加購價約10元到150元美金不等。

長榮航空自3月5日針對經濟艙推出輕省、基本、經典、尊榮等4種類型票價，分別有快閃驚喜價、基本優惠價、長榮經典推薦、優選彈性等特色，而行李件數、哩程兌換、預選座位、免費改票等服務，則是依照票價等級愈高，所包含的服務就愈多，旅客可以依照不同服務選擇喜歡的產品。

其中，輕省的免費託運行李額度可選擇計件1件/23公斤或計重20公斤，可另外付費預選座位。基本、經典則是免費託運行李計件制可有2件、每件23公斤，計重30公斤。尊榮計件2件、每件23公斤、計重35公斤，除了基本預選座位需另外付費外，經典標準座位免付費、尊爵標準座位及特選座位免付費。另哩程升等部分，僅經典、尊爵可使用。

長榮航空表示，全新票價產品可以讓旅客購票更彈性，以輕省票價來說，雖然少了一件託運行李額度及預選機位服務，但票價也比起過去單一價格還要優惠。此外，因為部分票價不包含預選座位服務，所以這次新票價也提供付費加購選位服務。至於付費選位加價價格，座位短程線加購價為10美元，最貴則是額外加長空間座位長程線加購150美元。

除了經濟艙外，豪華經濟艙、皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙等都僅提供基本、經典、尊寵等票價，不同艙等在不同票價產品享有的福利及服務也不同。